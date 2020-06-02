Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 2 червня: підписи за відставку Авакова, стрілянина в Одесі

Вівторок, 2 червня 2020, 21:28
Новини 2 червня: підписи за відставку Авакова, стрілянина в Одесі

У Раді почали збір підписів за відставку Авакова, в Одесі влаштували стрілянину на ринку: поранено двох чоловіків — актуальні новини 2 червня.

Про підписи проти Авакова

Сьогодні фракція "Голос" розпочала збір підписів депутатів за відставку очільника МВС Арсена Авакова.

Під проєктом постанови за його відставку підписалися поки близько 50 нардепів від двох фракцій — "Слуги народу" та "Голосу", інші парламентарі ставити підписи не поспішають.

Більшість депутатів фракції "Слуга народу" незадоволені роботою Авакова.

"Європейська солідарність" обіцяє підтримати відставку будь-якого міністра на розгляді в парламенті, хоча сама запропонує відставку всього уряду.

Про стрілянину

В Одесі на промтоварному ринку "Сьомий кілометр" невідомі в масках зайшли до магазину та здійснили кілька пострілів у бік працівників — двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження. Поліцейські встановлюють обставини стрілянини.

Також поліція ввела план "Перехоплення", зловмисників розшукують.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що у Харкові затримали двох киян, які продавали його посаду за мільйон доларів.

50 депутатів, зокрема уся фракція ОПЗЖ, направила подання до КС щодо відповідності Конституції закону про амністію учасників Майдану.

Контррозвідники СБУ затримали у Маріуполі колишнього бойовика з "групи Бєзлєра", який брав участь у катуванні українських військових та мирного населення в тимчасово окупованому Донбасі.

В Україні зафіксовано 24 340 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 328. Внаслідок ускладнень померли 727 осіб, 10 078 пацієнтів одужали.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Останні новини
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: