Новини 2 червня: підписи за відставку Авакова, стрілянина в Одесі

У Раді почали збір підписів за відставку Авакова, в Одесі влаштували стрілянину на ринку: поранено двох чоловіків — актуальні новини 2 червня.

Про підписи проти Авакова

Сьогодні фракція "Голос" розпочала збір підписів депутатів за відставку очільника МВС Арсена Авакова.

Під проєктом постанови за його відставку підписалися поки близько 50 нардепів від двох фракцій — "Слуги народу" та "Голосу", інші парламентарі ставити підписи не поспішають.

Більшість депутатів фракції "Слуга народу" незадоволені роботою Авакова.

"Європейська солідарність" обіцяє підтримати відставку будь-якого міністра на розгляді в парламенті, хоча сама запропонує відставку всього уряду.

Про стрілянину

В Одесі на промтоварному ринку "Сьомий кілометр" невідомі в масках зайшли до магазину та здійснили кілька пострілів у бік працівників — двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження. Поліцейські встановлюють обставини стрілянини.

Також поліція ввела план "Перехоплення", зловмисників розшукують.

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