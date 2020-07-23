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Главные новости среды и ночи: "луцкий теракт", продление карантина

Четверг, 23 июля 2020, 08:00

В МВД объяснили, почему спецназ прибыл после задержания, правительство продолжило карантин до 31 августа — актуальные новости 22 июля.

О теракте

В соцсетях обнародовали еще одно видео задержания Максима Кривоша — на нем видно, что его задержание и освобождение заложников произошло еще до того, как начался штурм автобуса.

В МВД объяснили, что спецназ использовал светошумовые гранаты и бронетранспортер после задержания Кривоша, чтобы "психологически подавить волю преступника".

Харьковская полиция задержала возможного сообщника мужчины, который захватывал заложников в Луцке, он согласился сотрудничать со следствием.

Заложники луцкого террориста рассказали, что Кривош относился к ним хорошо и не угрожал.

Максим Кривош был допрошен, он сейчас находится в Луцком следственном изоляторе и в четверг, как ожидается, суд изберет ему меру пресечения.

О карантине

Кабинет министров продолжил адаптивный карантин до 31 августа.

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О других важных новостях

The New York Times опубликовало в Twitter ссылку на свой материал о теракте в Луцке — Илон Маск его прокомментировал: "Просто еще один день в 2020 году".

Украина устанавливает безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

В квартире в Киеве нашли мертвым руководителя ОО "Дом милосердия" Алексея Кучапина.

Возвращения Сергея Реброва на пост главного тренера киевского "Динамо" не произойдет – он отказался возглавить клуб.

За сутки 21 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 829 человек, в то же время 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли.

Адвокат подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что ведущие институты отказались установить психологический портрет в видео. 

22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня

Высший антикоррупционный суд признал виновным во взяточничестве судью Малиновского суда Одессы и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы

22 июля российские оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения.

Украинская правда


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