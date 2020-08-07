Новости четверга и ночи: приглашение от Лукашенко, повышение зарплат 

Лукашенко зовет прокуроров Украины и РФ в Беларусь, чтобы разобраться с "вагнеровцами", Зеленский готовится собрать Раду, чтобы поднять зарплаты, — актуальные новости 6 августа.

О приглашении от Лукашенко

Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками "Вагнера".

В Офисе генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой сообщили, что ответят президенту Беларуси Александру Лукашенко только после официального приглашения о визите.

О повышении зарплат

Зеленский 6 августа внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тысяч гривен в этом году.

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