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Тихановська отреагировала на объявление ее в розыск

Четверг, 8 октября 2020, 02:07
Тихановська отреагировала на объявление ее в розыск

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська отреагировала на то, что МВД России объявило ее в розыск.

Источник: "Белсат"

Прямая речь: "Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в какой-то уголовному дел в Беларуси, тем более в России".

Что предшествовало: 

  • Министерство внутренних дел России объявило в "межгосударственный" розыск лидера беларусской оппозиции Светлану Тихановскую.
  • Издание TUT.by предполагает, что Россия объявила Тихановскую в розыск вслед за аналогичными действиями Беларуси.

Напомним: Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент РФ Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.

Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.
  • Тихановськая заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.
  • Штаб Тихановской призвал к забастовке, чтобы доказать нынешней власти, что возврата назад не будет.

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Темы: БеларусьРосcияТихановская
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