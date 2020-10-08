Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Тихановська отреагировала на объявление ее в розыск

Четверг, 8 октября 2020, 02:07

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська отреагировала на то, что МВД России объявило ее в розыск.

Источник: "Белсат"

Прямая речь: "Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в какой-то уголовному дел в Беларуси, тем более в России".

Что предшествовало: 

  • Министерство внутренних дел России объявило в "межгосударственный" розыск лидера беларусской оппозиции Светлану Тихановскую.
  • Издание TUT.by предполагает, что Россия объявила Тихановскую в розыск вслед за аналогичными действиями Беларуси.

Напомним: Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент РФ Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.

Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.
  • Тихановськая заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.
  • Штаб Тихановской призвал к забастовке, чтобы доказать нынешней власти, что возврата назад не будет.

Читайте также:

Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Темы: БеларусьРосcияТихановская


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВАКС связывает взрыв во дворе суда с делом Мартыненко

Новости 7 октября: расшифровка "черных ящиков" Ан-26, "пленки Тищенко"

Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ

Посольство Азербайджана возмутилось призывом Кивы "помогать армянским братьям во Христе"

фото, обновленоРоссия объявила в розыск Тихановскую

Расшифрованы "черные ящики" Ан-26: расследование выявило грубые нарушения

Все новости...
Беларусь
Тихановская хочет позвать Путина посредником на переговоры с Лукашенко
В Беларуси за день прибавилось 20 новых политзаключенных
Латвия и Эстония тоже вызвали своих послов из Минска для консультаций
Последние новости
02:32
В основной состав сборной Украины пригласили голкипера луганской "Зари"
02:07
Тихановська отреагировала на объявление ее в розыск
01:09
Шевченко прокомментировал матч Украина - Франция, который его команда проиграла со счетом 1:7
00:20
COVID-19: в Черновицкой области за сутки госпитализировали более 80 человек
00:03
Сборная Украины в матче с чемпионами мира пропустила семь мячей
23:55
Обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский вышел под залог в $1 млн
23:28
фото, видеоВ Украине планировали создать филиал неонацистов для вербовки людей – СБУ
22:43
ВАКС связывает взрыв во дворе суда с делом Мартыненко
22:35
Азербайджан хочет, чтобы Турция и РФ стали гарантами мира в Карабахе
22:17
Новости экономики: Витренко реагирует на убытки "Нафтогаза", Кабмин отменяет Книгу жалоб
Все новости...