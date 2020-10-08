Тихановська отреагировала на объявление ее в розыск

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська отреагировала на то, что МВД России объявило ее в розыск.

Источник: "Белсат"

Прямая речь: "Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в какой-то уголовному дел в Беларуси, тем более в России".

Что предшествовало:

Министерство внутренних дел России объявило в "межгосударственный" розыск лидера беларусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Издание TUT.by предполагает, что Россия объявила Тихановскую в розыск вслед за аналогичными действиями Беларуси.

Напомним: Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент РФ Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.

Предыстория:

После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.

Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.

Тихановськая заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

Штаб Тихановской призвал к забастовке, чтобы доказать нынешней власти, что возврата назад не будет.

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