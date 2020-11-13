Главные новости четверга и ночи: шутки "Эпицентра", выступления против локдауна

Степанов возмутился шутливой бравадой "Эпицентра" на фоне усиления карантина, Советник Ермака подал в отставку из-за локдауна выходного дня, — актуальные новости 12 ноября.

О шутках "Эпицентра"

Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился шутливой бравадой торговой сети "Эпицентр" Александра и Галины Герег на фоне усиления карантина на выходные.

"Эпицентр" написал в Facebook: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть. Завозим топливо". И добавил картинку: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!!!".

В итоге сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" решили работать на выходных, но продавать будет только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.

Позже в сети передумали и решили закрыть свои магазины. Покупать можно будет только онлайн.

О несогласных с локдауном

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский увольняется с этой должности, поскольку не согласен с усилением карантина в Украине на выходных.

Против карантина выходного дня также выступили мукачевский городской председатель Андрей Балога и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

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