Главные новости вторника и ночи: ФЛП и кассовые аппараты, дело против заместителя Ермака
Рада проголосовала за отсрочку обязательных кассовых аппаратов для ФЛП, НАБУ расследует дело в отношении зама Ермака, — актуальные новости 1 декабря.
О кассовых аппаратах для ФЛП
Возле здания Верховной Рады прошла акция предпринимателей, которые выступают за отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
Вскоре Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 применение обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
Участники акции протеста перекрыли народным депутатам выход из Верховной Рады. Полиция частично оттеснила людей и сделала коридор для прохода нардепов. Произошла потасовка.
О расследовании НАБУ в отношении зама Ермака
Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
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