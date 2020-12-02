Главные новости вторника и ночи: ФЛП и кассовые аппараты, дело против заместителя Ермака 

Рада проголосовала за отсрочку обязательных кассовых аппаратов для ФЛП, НАБУ расследует дело в отношении зама Ермака, — актуальные новости 1 декабря.

О кассовых аппаратах для ФЛП

Возле здания Верховной Рады прошла акция предпринимателей, которые выступают за отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Вскоре Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 применение обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Участники акции протеста перекрыли народным депутатам выход из Верховной Рады. Полиция частично оттеснила людей и сделала коридор для прохода нардепов. Произошла потасовка.

О расследовании НАБУ в отношении зама Ермака

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

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