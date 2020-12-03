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Главные новости среды и ночи: оранжевая зона в Украине, результаты соцопроса

Четверг, 3 декабря 2020, 08:00

Карантин выходного дня отменен, в Украине будет действовать оранжевая зона, Рейтинг доверия все еще возглавляет Зеленский, но на пятки наступают неожиданные соперники, — актуальные новости 2 декабря.

О новых карантинных ограничениях

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал определенный результат, продолжать его не будут: в стране будут действовать ограничения для оранжевой зоны.

О результатах соцопросов

Рейтинг доверия все еще возглавляет президент Владимир Зеленский, но следующие мэр Киева Виталий Кличко и бывший глава правительства Владимир Гройсман.

Меньше половины украинцев поддерживают введение "жесткого карантина", более половины - за такие меры на праздники, в течение двух недель поддержка локдауна как такового выросла на 6%.

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Украинская правда


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