Главные новости четверга и ночи: обновления в "Укроборонпроме", задумка РФ в ТКГ

Зеленский назначил нового руководителя "Укроборонпрома", Россия хочет изменить процесс урегулирования войны на Донбассе — актуальные новости 3 декабря.

Об обновлениях в "Укроборонпроме"

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" трансформируют в холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления.

О задумке РФ в ТКГ

Украинская сторона считает, что Россия пытается заменить процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе дискуссией между Украиной и представителями ОРДЛО.

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