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Головні новини четверга і ночі: оновлення в "Укроборонпромі", задум РФ в ТКГ

П'ятниця, 4 грудня 2020, 08:00

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому", Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі — актуальні новини 3 грудня.

Про оновлення в "Укроборонпромі"

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" трансформують у холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

Про задум РФ в ТКГ

Українська сторона вважає, що Росія намагається замінити процес врегулювання збройного конфлікту на Донбасі дискусією між Україною та представниками ОРДЛО.

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Теми: РосіяДонбас


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