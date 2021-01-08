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Новости 8 января: вакцина для Украины, метро на локдауне, Зеленский на Буковеле

Пятница, 8 января 2021, 21:00

Минздрав пояснил шансы попадания российской вакцины на рынок Украины, Киевское метро предупредило о возможном закрытии станций во время локдауна, — актуальные новости 8 января.

Локдаун

В Украине начались усиленные ограничения карантина, а президент Владимир Зеленский катается на лыжах на украинском курорте "Буковель".

О метро во время локдауна

Администрация Киевского метрополитена предупреждает пассажиров, что в период с 8 по 24 января включительно некоторые станции могут закрываться во избежание скопления людей.

О вакцине для Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна пройти российская вакцина от коронавируса "Спутник V", чтобы попасть на рынок Украины, а пока есть только заявка.

При этом Степанов заявил, что Украина заключит соглашения с другими производителями вакцин против коронавируса в течение ближайшей недели.

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О других важных новостях

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился в Европейскую комиссию с просьбой помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

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Темы: локдаункарантинвакцинация


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