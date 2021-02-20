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Главные новости пятницы и ночи: санкции против Медведчука, закон о конкурсах на госслужбу

Суббота, 20 февраля 2021, 07:00
Главные новости пятницы и ночи: санкции против Медведчука, закон о конкурсах на госслужбу

СНБО ввел санкции против Медведчука и Марченко, Зеленский объяснил, почему ветировал закон о конкурсах на госдолжности, — актуальные новости 19 февраля.

О санкциях против Медведчука и Марченко

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции против нардепа от "ОПЗЖ" и его жены ввели из-за финансирования терроризма. Решением СНБО предусмотрено по 5 санкционных запретов.

Данилов рассказал, что санкции за финансирование терроризма против нардепа Виктора Медведчука, его жены и ряда людей поддержали все присутствующие на заседании.

По его словам, в ближайшее время на заседании СНБО введут новые санкции, в том числе и против депутатов.

О правках Зеленского к закону о конкурсах 

Владимир Зеленский просит Верховную Раду изъять из закона о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы от 16 февраля 2021 года нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Проект закона о госслужбе с предложениями Зеленского могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

О других важных новостях

СНБО принял тайное решение о пересмотре сценариев относительно действий на Донбассе в связи с обострением ситуации в зоне ООС.

Во втором туре президентских выборов, если бы он происходил сейчас, Владимир Зеленский победил бы и Петра Порошенко, и Юрия Бойко, но разрыв между Зеленским и Порошенко в последние месяцы сокращается.

По результатам опроса КМИС и центра "Социс", если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то преодолели бы 5% барьер 6 партий, а лидирует "Европейская солидарность" - 19,2%.

Председатель НАПК Александр Новиков рассказал, что экс-ннардеп Олег Ляшко подделал в 2017 году выигрышный лотерейный билет на сумму 571 045 гривен.

Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко.

Служба внешней разведки утверждает, что РФ пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями, строя "Северный поток-2", поскольку спешит закончить его до 12 июня – дня России.

Приморский суд Одессы отложил оглашение приговора активисту Сергею Стерненку на 23 февраля.

В Киеве 19 февраля официально представили бренд-бук и логотип Чернобыльской зоны, которые разрабатывала украинское креативное агентство Banda Agency.

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость), который сутки назад совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, прислал на Землю новые фото поверхности Красной планеты.

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Украинская правда
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