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Главные новости субботы и ночи: новый устав "Слуги народа" и создание политсовета

Воскресенье, 14 марта 2021, 07:00

В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа" — актуальные новости 13 марта.

О съезде партии "Слуга народа" 

Делегаты съезда поддержали создание в структуре партии политического совета и утвердил новую редакцию устава.

Председателем политсовета партии стал нардеп Давид Арахамия.

На брифинге после съезда председатель партии Александр Корниенко и председатель фракции и политсовета Давид Арахамия Партия сообщили, что "Слуга народа" будет просить президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй президентский срок.

Партия "Слуга народа" на следующей неделе откроет в КВЦ "Парковый" в Киеве всеукраинскую приемную.

Нардеп Александр Дубинский, который попал под санкции США и был исключен из фракции "Слуга народа", вошел в новый руководящий орган партии – Национальный совет общин.

Перед этим председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не имеет сформированных претензий к народному депутату Александру Дубинскому.

Президент Владимир Зеленский на съезде заявил о постепенном очищении команды "от засланных казачков и случайных людей".

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Темы: Зеленский
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