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ЦИК о выборах на 87 округе: Возникла экстраординарная ситуация

Четверг, 6 мая 2021, 20:43

Центральная избирательная комиссия ищет оптимальные действия и решения, которые можно предпринять для установления достоверных результатов промежуточных выборов народного депутата в округе №87 на Ивано-Франковщине.

Источник: ЦИК

Дословно: "На сегодня возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, поэтому Центральная избирательная комиссия осуществляет поиск оптимальных действий и решений, которые могут быть ею приняты с целью установления достоверных результатов выборов в пределах ее полномочий".

Детали: Центризбирком напомнил, что решением Палаты Верховный суд 1 мая 2021 года признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 87 на промежуточных выборах 28 марта 2021 года, а также признал противоправным и отменил протокол ЦИК о признании победителем на выборах кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • Голоса в ОИК считали "под присмотром" СБУ, туда также отправилась делегация "слуг народа".
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
  • Шевченко решил защищать свой результат в суде.
  • В округе №87 полиция начала 17 уголовных производств. 12 из них - связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 5 - касаются избирательного процесса.
  • 22 апреля ЦИК официально признала Вирастюка победителем. Из-за решения Верховного суда на заседании 5 мая Центральная избирательная комиссия не поддержала регистрацию Вирастюка.

Украинская правда
Темы: виборыИвано-Франковская областьЦИК


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