ЦИК о выборах на 87 округе: Возникла экстраординарная ситуация

Центральная избирательная комиссия ищет оптимальные действия и решения, которые можно предпринять для установления достоверных результатов промежуточных выборов народного депутата в округе №87 на Ивано-Франковщине.

Источник: ЦИК

Дословно: "На сегодня возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, поэтому Центральная избирательная комиссия осуществляет поиск оптимальных действий и решений, которые могут быть ею приняты с целью установления достоверных результатов выборов в пределах ее полномочий".

Детали: Центризбирком напомнил, что решением Палаты Верховный суд 1 мая 2021 года признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 87 на промежуточных выборах 28 марта 2021 года, а также признал противоправным и отменил протокол ЦИК о признании победителем на выборах кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

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