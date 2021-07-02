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Главные новости четверга и ночи: рынок земли, законопроект о коренных народах

Пятница, 2 июля 2021, 08:00
Главные новости четверга и ночи: рынок земли, законопроект о коренных народах
АГРОПОЛІТ

В Украине заработал рынок земли, Рада определила крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины на территории Крыма - актуальные новости 1 июля.

О рынке земли

В Украине заработал рынок земли — с сегодняшнего дня граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Кроме государства и территориальных общин владеть землей смогут граждане Украины. Они смогут приобрести не более 100 гектаров "в одни руки".

Иностранцы смогут покупать украинские земли только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме. Когда он состоится - не известно. Независимо от результатов референдума, иностранцы не смогут покупать землю в 50-километровой зоне от границы Украины.

О коренных народах

Рада приняла законопроект, которым определила крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины на территории Крыма.

Этот закон разозлил президента РФ Владимира Путина, потому что россиян якобы несправделиво не упоминают.

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Украинская правда

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