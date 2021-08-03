Адвокат Чауса не знает, доставят ли его 4 августа в суд

Адвокат бывшего судьи Николая Чауса, который сейчас находится в СБУ, не знает, доставят ли его 4 августа в Высший антикоррупционный суд, где ему должны избрать меру пресечения по ходатайству НАБУ.

Источник: адвокат Ростислав Кравец в Telegram

Прямая речь: "Касательно завтрашнего суда у меня еще нет информации, смогут ли его доставить и обеспечить необходимую защиту. Адвокаты будут".

Детали: Адвокат также добавил, что вместе с Чаусом они посмеялись над сообщениями о якобы встреча президента Владимира Зеленского с его клиентом.

Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Чаусом. К нему в 2017 году суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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