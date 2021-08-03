Адвокат Чауса не знает, доставят ли его 4 августа в суд
Адвокат бывшего судьи Николая Чауса, который сейчас находится в СБУ, не знает, доставят ли его 4 августа в Высший антикоррупционный суд, где ему должны избрать меру пресечения по ходатайству НАБУ.
Источник: адвокат Ростислав Кравец в Telegram
Прямая речь: "Касательно завтрашнего суда у меня еще нет информации, смогут ли его доставить и обеспечить необходимую защиту. Адвокаты будут".
Детали: Адвокат также добавил, что вместе с Чаусом они посмеялись над сообщениями о якобы встреча президента Владимира Зеленского с его клиентом.
Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Чаусом. К нему в 2017 году суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Предыстория:
- 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
- Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
- Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить его безопасность должны сотрудники СБУ.
- 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.