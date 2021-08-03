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Адвокат Чауса не знает, доставят ли его 4 августа в суд

Вторник, 3 августа 2021, 20:29
ФОТО ИЗ ТГ АНДРЕЯ ЦАПЛИЕНКО

Адвокат бывшего судьи Николая Чауса, который сейчас находится в СБУ, не знает, доставят ли его 4 августа в Высший антикоррупционный суд, где ему должны избрать меру пресечения по ходатайству НАБУ.

Источник: адвокат Ростислав Кравец в Telegram

Прямая речь: "Касательно завтрашнего суда у меня еще нет информации, смогут ли его доставить и обеспечить необходимую защиту. Адвокаты будут".

Детали: Адвокат также добавил, что вместе с Чаусом они посмеялись над сообщениями о якобы встреча президента Владимира Зеленского с его клиентом.

Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Чаусом. К нему в 2017 году суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
  • Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить его безопасность должны сотрудники СБУ.
  • 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.

Украинская правда
Темы: ЧауссудАнтикоррупционный суд
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