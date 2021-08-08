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Главные новости субботы и ночи: "потерянное золото" Хижняка, прощание с Марчуком

Воскресенье, 8 августа 2021, 08:00
Главные новости субботы и ночи: потерянное золото Хижняка, прощание с Марчуком
ФОТО: НОК УКРАИНЫ

Боксер Хижняк проиграл финал Олимпиады и взял "серебро", в Киеве попрощались с Евгением Марчуком – актуальные новости 7 июля и ночи.

О "серебре" боксера Хижняка

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал "серебро" на Олимпийских Играх-2020 в весе до 75 кг, проиграв в финале представителю Бразилии Эберт Соуза.

Боксер Александр Хижняк, который в субботу взял "серебро" Олимпиады, проиграв в финале представителю Бразилии Эберта Соуза, не согласен с решением судьи остановить матч.

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус считает, что украинского боксера Александра Хижняка на Олимпиаде лишили заслуженного "золота".

О прощании с Марчуком

В Киеве 7 августа попрощались с первым председателем Службы безопасности Украины, четвертым премьер-министром Украины, бывшим министром обороны и секретарем СНБО Евгением Марчуком.

О других важных новостях

За сутки 6 августа в Украине зафиксировано 1054 новых случаев COVID-19, госпитализированы 534 человека, 20 больных умерли, выздоровели - 1393 человека.

Шевченковский суд Киева взял под стражу 7 подозреваемых членов преступной группировки, среди которых представители партии "Национальный корпус", бывшие и действующие правоохранители.

Высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта" наблюдается среди невакцинированных.

Сборная Украины взяла "бронзу" в командных соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпиаде-2020 в Токио.

Вследствие вражеского обстрела у населенного пункта Пески один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен.

Лидер мирового сезона в прыжках в высоту украинка Ярослава сваи Магучих выступила на Олимпиаде в финале женских прыжков в высоту и завоевала "бронзу".

До конца года Украина должна получить еще 17 млн доз Covid-вакцины производства Pfizer / BioNTech, однако вакцинироваться нужно уже сейчас имеющимися препаратами, не дожидаясь очередной вспышки эпидемии.

На Прикарпатье задержали нарушителя границы - самолет Ан-2, а также 4 человека, находившихся на его борту и пытающихся сбежать. Пограничники говорят об использовании воздушного судна для контрабанды.

Прививаться против Covid-19 нужно даже в случае, если человек перенес коронавирусную болезнь, однако необходимо соблюдать определенные рекомендации.

В субботу, 7 августа, на востоке Украины в результате обстрела гибридными войсками РФ 32-летний младший сержант ВСУ Ярослав Семеняка получил ранения, несовместимые с жизнью.

Вблизи Тернополя сошел с рельсов поезд Рахов - Киев.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев считает нужным убрать с полок белорусских магазинов товары с Украины, Польши и Литвы.

Украинская велосипедистка Елена Старикова завоевала серебряную медаль в спринте по велотреку на Олимпиаде в Токио.

Украинская правда
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