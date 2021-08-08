Главные новости субботы и ночи: "потерянное золото" Хижняка, прощание с Марчуком

Боксер Хижняк проиграл финал Олимпиады и взял "серебро", в Киеве попрощались с Евгением Марчуком – актуальные новости 7 июля и ночи.

О "серебре" боксера Хижняка

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал "серебро" на Олимпийских Играх-2020 в весе до 75 кг, проиграв в финале представителю Бразилии Эберт Соуза.

Боксер Александр Хижняк, который в субботу взял "серебро" Олимпиады, проиграв в финале представителю Бразилии Эберта Соуза, не согласен с решением судьи остановить матч.

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус считает, что украинского боксера Александра Хижняка на Олимпиаде лишили заслуженного "золота".

О прощании с Марчуком

В Киеве 7 августа попрощались с первым председателем Службы безопасности Украины, четвертым премьер-министром Украины, бывшим министром обороны и секретарем СНБО Евгением Марчуком.

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