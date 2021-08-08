Главные новости субботы и ночи: "потерянное золото" Хижняка, прощание с Марчуком
Боксер Хижняк проиграл финал Олимпиады и взял "серебро", в Киеве попрощались с Евгением Марчуком – актуальные новости 7 июля и ночи.
О "серебре" боксера Хижняка
Украинский боксер Александр Хижняк завоевал "серебро" на Олимпийских Играх-2020 в весе до 75 кг, проиграв в финале представителю Бразилии Эберт Соуза.
Боксер Александр Хижняк, который в субботу взял "серебро" Олимпиады, проиграв в финале представителю Бразилии Эберта Соуза, не согласен с решением судьи остановить матч.
Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус считает, что украинского боксера Александра Хижняка на Олимпиаде лишили заслуженного "золота".
О прощании с Марчуком
В Киеве 7 августа попрощались с первым председателем Службы безопасности Украины, четвертым премьер-министром Украины, бывшим министром обороны и секретарем СНБО Евгением Марчуком.
О других важных новостях
За сутки 6 августа в Украине зафиксировано 1054 новых случаев COVID-19, госпитализированы 534 человека, 20 больных умерли, выздоровели - 1393 человека.
Шевченковский суд Киева взял под стражу 7 подозреваемых членов преступной группировки, среди которых представители партии "Национальный корпус", бывшие и действующие правоохранители.
Высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта" наблюдается среди невакцинированных.
Сборная Украины взяла "бронзу" в командных соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпиаде-2020 в Токио.
Вследствие вражеского обстрела у населенного пункта Пески один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен.
Лидер мирового сезона в прыжках в высоту украинка Ярослава сваи Магучих выступила на Олимпиаде в финале женских прыжков в высоту и завоевала "бронзу".
До конца года Украина должна получить еще 17 млн доз Covid-вакцины производства Pfizer / BioNTech, однако вакцинироваться нужно уже сейчас имеющимися препаратами, не дожидаясь очередной вспышки эпидемии.
На Прикарпатье задержали нарушителя границы - самолет Ан-2, а также 4 человека, находившихся на его борту и пытающихся сбежать. Пограничники говорят об использовании воздушного судна для контрабанды.
Прививаться против Covid-19 нужно даже в случае, если человек перенес коронавирусную болезнь, однако необходимо соблюдать определенные рекомендации.
В субботу, 7 августа, на востоке Украины в результате обстрела гибридными войсками РФ 32-летний младший сержант ВСУ Ярослав Семеняка получил ранения, несовместимые с жизнью.
Вблизи Тернополя сошел с рельсов поезд Рахов - Киев.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев считает нужным убрать с полок белорусских магазинов товары с Украины, Польши и Литвы.
Украинская велосипедистка Елена Старикова завоевала серебряную медаль в спринте по велотреку на Олимпиаде в Токио.