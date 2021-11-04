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Новости 4 ноября: новые назначения в Кабмине, Лерос и Зеленский

Четверг, 4 ноября 2021, 21:07
Скриншот с трансляции заседания ВР

Совет назначил четырех новых министров; Лерос с трибуны показал средний палец Зеленскому – актуальные новости 4 ноября.

О назначениях в Кабмине

Народные депутаты назначили бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны Украины. Резников отметил, что основными направлениями его работы станут налаживание синергии между Минобороны, Генштабом и профильным комитетом ВР, изменение подхода к кадровой политике и повышение качества управления.

Совет назначил еще трех министров: Юлию Свириденко – первым вице-премьером – министром экономики, Ирину Верещук – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий, и Павла Рябикина — министром по стратегическим отраслям промышленности.

Также Верховная Рада проголосовала за назначение главой аппарата парламента Вячеслава Штучного, когда-то уже занимавшего эту должность и по заказу Офиса президента следившего за действиями спикера Дмитрия Разумкова.

О Леросе и Зеленском

"Вы – главный предатель в стране" – народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Зеленскому. Эти действия будут оцениваться регламентным комитетом.

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Украинская правда
Темы: Верховная РадаКабинет министровПутинкоронавирус
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