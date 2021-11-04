Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 4 ноября: новые назначения в Кабмине, Лерос и Зеленский

Четверг, 4 ноября 2021, 20:07
Новости 4 ноября: новые назначения в Кабмине, Лерос и Зеленский
Скриншот с трансляции заседания ВР

Совет назначил четырех новых министров; Лерос с трибуны показал средний палец Зеленскому – актуальные новости 4 ноября.

О назначениях в Кабмине

Народные депутаты назначили бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны Украины. Резников отметил, что основными направлениями его работы станут налаживание синергии между Минобороны, Генштабом и профильным комитетом ВР, изменение подхода к кадровой политике и повышение качества управления.

Совет назначил еще трех министров: Юлию Свириденко – первым вице-премьером – министром экономики, Ирину Верещук – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий, и Павла Рябикина — министром по стратегическим отраслям промышленности.

Также Верховная Рада проголосовала за назначение главой аппарата парламента Вячеслава Штучного, когда-то уже занимавшего эту должность и по заказу Офиса президента следившего за действиями спикера Дмитрия Разумкова.

О Леросе и Зеленском

"Вы – главный предатель в стране" – народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Зеленскому. Эти действия будут оцениваться регламентным комитетом.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

ЕС из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине планирует исключить ее из "зеленого списка" для путешествий – решение Совета ЕС ожидается на следующей неделе.

Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но не хотел, чтобы его страна проходила обычный процесс подачи заявки и стала в очередь "со многими странами, не имеющими значения" – об этом рассказал бывший генсек НАТО Джордж Робертсон, возглавлявший Альянс с 1999 года по 2003 год.

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат "Молнупиравир" против COVID-19 – его можно принимать дома.

СБУ попросила прощения у украинского актера Валентина Томусяка, ранее внесенного в список людей, угрожающих национальной безопасности страны.

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

За сутки 3 ноября в Украине зафиксировали рекордные 27 377 новых случаев COVID-19 и 699 летальных исходов, госпитализировали 5 472 человека, выздоровели 12 464 человека. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 299 272 человека.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаКабинет министровПутинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
18:13
От российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
Все новости...
Реклама: