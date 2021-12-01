Ермак: Лукашенко думал о выдаче "вагнеровцев", но Украина не подготовила документы

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассматривал возможность выдать "вагнеровцев" Украине, но выяснилось, что "ни одного документа, необходимого для экстрадиции преступников, а соответственно и для их ареста в Украине, вообще не существует".

Источник: интервью Ермака "РБК-Украина"

Прямая речь Ермака: "Уже после того, как эти люди были задержаны на территории Беларуси, действительно был разговор президента с Лукашенко…

И я знаю, что Лукашенко действительно рассматривал возможность выдачи нам привезенных туда из России людей…

И, как мне известно, после разговора президента Зеленского с президентом Лукашенко соответствующие органы начали готовить документы. Планировалось, что генпрокурор улетит туда с этими документами. И тут оказалось, что ни одного документа, необходимого для экстрадиции преступников, а соответственно и для их ареста в Украине, вообще нет".

Детали: Глава ОПУ подчеркнул, что не понимает, почему не была соблюдена процедура и не были готовы документы.

А сам вариант спецоперации с посадкой самолета для задержания "вагнеровцев" он назвал "авантюрой чистой воды" и "военным преступлением", после чего Украина оказалась бы в международной изоляции.

Прямая речь Ермака: "А если бы на борту были женщины и дети? А вы можете представить себе возможные варианты поведения головорезов при экстренной посадке самолета на территории страны, где им грозит пожизненное заключение?

Прикрывать военные операции гражданским населением – немыслимо, это военное преступление. Весь этот план, весь сценарий – авантюра чистой воды. Если бы мы утвердили эту операцию, Украина бы оказалась в международной изоляции".

Детали: Он уверяет, что власть долго молчала о спецоперации, чтобы "не нанести вред нашей разведке", потому что после детальных рассказов о документировании "вагнеровцев" у украинских разведчиков "сильно сузился круг возможностей для проведения такого рода спецопераций".

Ермак также уверяет, что не давал никаких команд в то время начальнику разведки Василию Бурбе, равно как и президент Владимир Зеленский не санкционировал операцию по задержанию "вагнеровцев". Он напомнил, что "президент четко сказал, что это была операция не наших спецслужб, и многие детали тому подтверждение".

Ермак добавил, что точки над "и" по всем этим вопросам должны расставить правоохранительные органы.

Что было раньше: 30 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что посетил Государственное бюро расследований, где дал показания по делу "вагнеровцев".

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