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Главные новости вторника и ночи: Зеленский в Буковеле с Коломойским, события в Казахстане

Среда, 5 января 2022, 08:00
ФОТО: GETTY IMAGES

Зеленский приехал в Буковель и остановился в одном отеле с Коломойским; на фоне "газовых" протестов президент Казахстана отправил правительство в отставку – актуальные новости 4 января.

О Зеленском и Коломойском

Президент Владимир Зеленский приехал в Буковель и разместился в Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.

Коломойский прокомментировал УП это "совпадение" так: "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 еду (в город Днепр – ред.)".

О Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства, временно исполнять обязанности главы правительства будет Алихан Смаилов. Указ об отставке правительства президент Казахстана подписал на фоне "газовых" протестов, продолжающихся со 2 января в стране.

Акции начались в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).

4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой. В Алматы и в Мангистауской области ввели чрезвычайное положение.

Токаев поручил ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

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Украинская правда
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