Головні новини вівторка і ночі: Зеленський у Буковелі з Коломойським, події в Казахстані

Зеленський приїхав у Буковель і зупинився в одному готелі з Коломойським; на тлі "газових" протестів президент Казахстану відправив уряд у відставку – актуальні новини 4 січня.

Про Зеленського та Коломойського

Президент Володимир Зеленський приїхав у Буковель і розмістився в "Radisson Blu Resort Bukovel", де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною.

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Коломойський прокоментував УП цей "збіг" так: "Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро – ред.)".

Про Казахстан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду, тимчасово виконувати обов'язки глави уряду буде Аліхан Смаїлов. Указ про відставку уряду президент Казахстану підписав на тлі "газових" протестів, що з 2 січня тривають у країні.

ВІДЕО ДНЯ

Акції розпочалися у місті Жанаозені Мангістауської області після стрибка цін на зріджений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. З нового року його вартість на місцевих автозаправках збільшилася більше ніж удвічі: з 50-60 тенге за літр (близько $0,13) – до 120 тенге за літр ($0,27).

4 січня уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 50 тенге за літр для Мангістауської області, однак акції протесту не припинилися. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого. В Алмати та в Мангістауській області запровадили надзвичайний стан.

Токаєв доручив запровадити на 180 днів державне регулювання цін на зріджений газ, бензин та дизель.

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