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Годовщина крушения самолета МАУ: в Иране открыли аллею памяти

Суббота, 8 января 2022, 12:57
Укринформ

Посольство Украины в Иране во вторую годовщину крушения украинского самолета торжественно открыло вблизи Тегерана Аллею памяти жертв рейса PS752.

Источник: посол Украины в Иране Сергей Бурдыляк в комментарии Укринформу

Прямая речь Бурдыляка: "Под Тегераном, в очень живописной местности Лавасан, было посажено 176 шелковиц в память обо всех погибших в авиакатастрофе. Сегодня мы официально открыли эту Аллею и установили 11 памятных знаков с портретами погибших в авиакатастрофе наших соотечественников".

Детали: Он рассказал, что эта идея посольства была воплощена при поддержке членов семей иранских жертв крушения, с которыми украинские дипломаты поддерживают постоянный контакт, и компании, занимающейся озеленением Тегерана.

Заложить Аллею памяти именно в Лавасане предложили члены семей погибших в крушении иранцев, проживающих вблизи этого живописного места. Весной здесь планируют высадить бархатцы и проложить специальные дорожки.

 
Все фото Укринформ

Бурдыляк также проинформировал, что сотрудники посольства вместе с семьями приняли участие в церемонии памяти погибших на месте падения "Боинга".

 

По его словам, в этом году место трагедии посетило значительное количество иранцев, а местные власти организовали символическую церемонию почтения памяти погибших: в небе кружился вертолет, с которого на землю падали цветы.

 

Посол Украины сообщил, что на месте авиакатастрофы планируется установить памятный камень, а вскоре создать мемориал.

Что предшествовало: 7 января Иран заявил о готовности провести двусторонние переговоры со странами, граждане которых погибли в крушении МАУ в Тегеране.

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Предыстория:

  • 8 января 2020 года самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • 11 января 2020 года Иран признал, что сбил пассажирский самолет авиакомпании МАУ. К этому якобы привел человеческий фактор: военные ошибочно приняли авиалайнер за враждебную цель. В июле в Иране заявили, что катастрофа Boeing компании "Международные авиалинии Украины" была вызвана неверной настройкой системы прововоздушной обороны.
  • Иран затягивал с предоставлением информации и решением о компенсации семьям погибших. Иран передал Франции "черные ящики" самолета МАУ только летом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что расшифрованные данные подтверждают, что было "незаконное вмешательство в самолет".
  • 30 декабря стало известно, что Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы рейса PS752 (самолета МАУ). Канаду не устраивает такое предложение Ирана.
  • 31 декабря 2020 года Иран "с пятой попытки" передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИран
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