Оккупантов, которые были в Буче, вернут в Украину – ГУР
Согласно данным украинской разведки, 64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, воины которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, вернут воевать на территорию Украины.
Источник: Главное управление разведки
Детали: Известно, что по состоянию на 4 апреля бригада была выведена в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь.
До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород.
После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых "горячих" точек, ориентировочно – харьковское направление. Как правило, российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают намного больше времени на восстановление и отдых.
Дословно: Подобный график указывает на то, что 64-й бригады ожидают "специальные задания". Первое из них: устрашение жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах.
Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины – скорая "утилизация" ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах".
Больше деталей: По данным украинских разведчиков, воины сопротивляются возвращению в Украину. Однако российское командование это игнорирует и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.
Предыстория:
- 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Мариуполь заблокирован с 1 марта, там тотальная гуманитарная катастрофа, постоянные обстрелы и бои. 8 марта и в захваченных городках под Киевом – Гостомеле, Буче, Ирпене, Ворзеле – была гуманитарная катастрофа.
- 1 апреля Бучу освободили от российских оккупантов. 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. По состоянию на утро 4 апреля в Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.
- 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, на экспертизу вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом.