Оккупантов, которые были в Буче, вернут в Украину – ГУР

Согласно данным украинской разведки, 64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, воины которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, вернут воевать на территорию Украины.

Источник: Главное управление разведки

Детали: Известно, что по состоянию на 4 апреля бригада была выведена в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь.

До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород.

После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых "горячих" точек, ориентировочно – харьковское направление. Как правило, российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают намного больше времени на восстановление и отдых.

Дословно: Подобный график указывает на то, что 64-й бригады ожидают "специальные задания". Первое из них: устрашение жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах.

Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины – скорая "утилизация" ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах".

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Больше деталей: По данным украинских разведчиков, воины сопротивляются возвращению в Украину. Однако российское командование это игнорирует и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

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