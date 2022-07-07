Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином
Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые освободили остров Змеиный от российских захватчиков.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Хочу поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный – там установлен наш национальный флаг. Два месяца продолжалась эта операция.
Разведка, Силы специальных операций, "альфовцы" СБУ, пограничники, артиллеристы, Военно-морские силы, Воздушные силы.
И пусть теперь каждый российский капитан – будь то корабль или самолет – видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать".
Детали: По словам Зеленского, у украинских партнеров есть точная информация по оборонным потребностям Украины по каждому из направлений.
В частности это касается противовоздушной обороны, современной реактивной артиллерии.
Президент добавил, что больше будет оборонная помощь Украине сейчас, тем быстрее война закончится победой Украины и меньше будут убытки всех стран мира, убытки США от российского давления на демократические общества.
Предыстория:
- 24 февраля к острову Змеиный подошли два корабля, россияне требовали сдаться от военнослужащих Измаильского пограничного отряда. Пограничники ответили "Русский корабль, иди нах#й" – однако войска РФ захватили остров.
- 30 июня россияне сбежали со Змеиного после ударов украинских войск, но назвали это "жестом доброй воли".
- 7 июля украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, который несколько месяцев находился под контролем российских войск.