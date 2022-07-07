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Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином

Алена МазуренкоЧетверг, 7 июля 2022, 23:18
Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые освободили остров Змеиный от российских захватчиков.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Хочу поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный – там установлен наш национальный флаг. Два месяца продолжалась эта операция.

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Разведка, Силы специальных операций, "альфовцы" СБУ, пограничники, артиллеристы, Военно-морские силы, Воздушные силы.

И пусть теперь каждый российский капитан – будь то корабль или самолет – видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать".

Детали: По словам Зеленского, у украинских партнеров есть точная информация по оборонным потребностям Украины по каждому из направлений.

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В частности это касается противовоздушной обороны, современной реактивной артиллерии.

Президент добавил, что больше будет оборонная помощь Украине сейчас, тем быстрее война закончится победой Украины и меньше будут убытки всех стран мира, убытки США от российского давления на демократические общества.

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Темы: ЗеленскийЗмеиныйвойнаРосcия
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