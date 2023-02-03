В "Слуге народа" переживают, чтобы скандалы не сорвали работу Минобороны
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал несмотря на последние скандалы с хищениями в Минобороны сохранить нормальную работу институции во время войны и не навредить.
Источник: сообщение Арахамии
Прямая речь: "За последние недели в сети разгорелось много скандалов вокруг Министерства обороны Украины. Часть из них абсолютно оправданы и по ним уже есть судебные решения. А некоторые, учитывая время, факты и обстоятельства, вполне могут быть инспирированы нашим врагом.
Учитывая важность этого органа во время войны, мы должны максимально трезво и рассудительно смотреть на ситуацию и в погоне за справедливостью не ухудшить наши международные позиции накануне вероятного контрнаступления РФ".
Детали: Арахамия заявил, что как член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, знает много профессиональных и патриотических людей, которые работают в Минобороны.
"Поэтому призываю Службу безопасности Украины внимательно отслеживать коррупционные проявления внутри Министерства и немедленно изолировать их законными способами, не нарушая при этом нормальную работу института во время войны", - написал Арахамия.
Знать больше: Миллионы экс-чиновника, "откаты" и фейковые бронежилеты. История мошенничества на закупках Минобороны
Предыстория:
- ua 21 января сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставкуи был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
- По данным "Украинской правды", министр обороны Алексей Резников останется в должности, несмотря на громкие скандалы с закупками в Минобороны.