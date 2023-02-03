Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Слуге народа" переживают, чтобы скандалы не сорвали работу Минобороны

Александр ШумилинПятница, 3 февраля 2023, 12:59
Фото: LIGA.NET

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал несмотря на последние скандалы с хищениями в Минобороны сохранить нормальную работу институции во время войны и не навредить.

Источник: сообщение Арахамии

Прямая речь: "За последние недели в сети разгорелось много скандалов вокруг Министерства обороны Украины. Часть из них абсолютно оправданы и по ним уже есть судебные решения. А некоторые, учитывая время, факты и обстоятельства, вполне могут быть инспирированы нашим врагом.

Учитывая важность этого органа во время войны, мы должны максимально трезво и рассудительно смотреть на ситуацию и в погоне за справедливостью не ухудшить наши международные позиции накануне вероятного контрнаступления РФ".

Детали: Арахамия заявил, что как член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, знает много профессиональных и патриотических людей, которые работают в Минобороны.

"Поэтому призываю Службу безопасности Украины внимательно отслеживать коррупционные проявления внутри Министерства и немедленно изолировать их законными способами, не нарушая при этом нормальную работу института во время войны", - написал Арахамия.

Знать больше: Миллионы экс-чиновника, "откаты" и фейковые бронежилеты. История мошенничества на закупках Минобороны

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Читайте УП В Google News

Темы: МинобороныкоррупцияСлуга народа
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоРоссияне атаковали Харьков, есть "прилеты" в центре города - ОВА

Россия не способна вести "несколько крупных наступательных операций" – ISW

Байден: Приказывал сбить шар-шпион "как можно быстрее", Пентагон рекомендовал подождать

Украине нужны сотни тысяч БПЛА, надо развивать собственный рынок – Резников

дополненоЗеленский лишил украинского гражданства Клюева, Табачника и Клименко – источники

США сбили китайский шпионский аэростат

Все новости...
Минобороны
СБУ схватила 2 поставщиков продуктов военным: убытки более чем на сто миллионов
Информация о российском паспорте Александра Лиева не соответствует действительности
Лиев уволен из Минобороны: в министерстве не подтвердили наличие у него паспорта РФ
Последние новости
10:49
фотоДом для самых массивных звезд: Hubble показал Туманность Тарантул
10:38
Резников может уйти из МО, на его место рассматривают Буданова - источники
10:31
Польские пограничники ежедневно останавливают "десятки мигрантов" на границе с Беларусью
09:52
Британская разведка: Положение в Бахмуте для украинских сил усложняется
09:25
фотоВ Донецкой области сбили БПЛА, который корректировал огонь российских артиллеристов
08:56
ВСУ ликвидировали еще 700 оккупантов
08:51
"Убили 11 моих соседей". История выживания в оккупированной Буче
08:29
обновленоРоссияне атаковали Харьков, есть "прилеты" в центре города - ОВА
08:21
Могут ли лампы для маникюра вызвать рак – ответы врачей
07:43
фотоЧили охватили масштабные лесные пожары, есть погибшие и много пострадавших
Все новости...