В "Слуге народа" переживают, чтобы скандалы не сорвали работу Минобороны

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал несмотря на последние скандалы с хищениями в Минобороны сохранить нормальную работу институции во время войны и не навредить.

Источник: сообщение Арахамии

Прямая речь: "За последние недели в сети разгорелось много скандалов вокруг Министерства обороны Украины. Часть из них абсолютно оправданы и по ним уже есть судебные решения. А некоторые, учитывая время, факты и обстоятельства, вполне могут быть инспирированы нашим врагом.

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Учитывая важность этого органа во время войны, мы должны максимально трезво и рассудительно смотреть на ситуацию и в погоне за справедливостью не ухудшить наши международные позиции накануне вероятного контрнаступления РФ".

Детали: Арахамия заявил, что как член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, знает много профессиональных и патриотических людей, которые работают в Минобороны.

"Поэтому призываю Службу безопасности Украины внимательно отслеживать коррупционные проявления внутри Министерства и немедленно изолировать их законными способами, не нарушая при этом нормальную работу института во время войны", - написал Арахамия.

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