Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников хочет создать Military Prozorro

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 17:43
ФОТО - АРМІЯ INFORM

Министр обороны Алексей Резников выступает за частичную открытость оборонных закупок по примеру системы Prozorrо и предлагает создать Military Prozorro.

Источник: Резников на пресс-конференции в воскресенье, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Моя идея сейчас обсуждается, чтобы мы могли публиковать – без юридического адреса или местонахождения, но объем, сумму контракта и т.д., чтобы общество видело не после заключения сделок, а до. Мы встречались у премьер-министра вместе с вице-премьер-министром Юлией Свириденко, потому что у нее есть специалисты по Prozorro, и я ее попросил: разработайте программу Prozorro, которая была бы... назовем это Military Prozorro. То есть, определенные ограничения пусть будут, но Prozorro мы все доверяем, и я надеюсь, что нам это удастся".

Детали: Кроме того, министр обороны отметил, что закупки для питания военнослужащих могут сделать сезонными на короткие сроки.

"Мы сейчас договорились с комитетом ВР попробовать пересмотреть законодательство, которое позволит сделать такие закупки сезонными на более короткие сроки, но при этом у нас главная цель сегодня - стабильное и качественное обеспечение Вооруженных сил, особенно сейчас, в период военного времени. Это ключевой приоритет", - подчеркнул министр.

Резников также заявил, что при Министерстве обороны будет создан общественный антикоррупционный совет.

"Мы создадим рабочую группу из числа активистов-антикоррупционеров по созданию общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Резников отметил, что такой совет позволит министерству получать экспертизу от общественности. Министр подчеркнул, что во время военного положения очень важно закрывать доступ к определенной информации и при этом предоставлять возможность обществу контролировать публичные финансы.

Он отметил, что провел встречи с парламентскими комитетами, во время которых речь шла об обновлении законодательства. В частности, депутаты планируют нормировать закупки в секторе безопасности и обороны таким образом, чтобы была защищена важная информация, но чтобы эти закупки стали более публичными.

В то же время, Резников заявил, что факты вручения подозрений представителям Минобороны не касаются системы пищевых закупок.

"Сегодня мне не известно ни одного факта вручения подозрения кому-то и тем более применения меры пресечения по задержанию в отношении любого чиновника Министерства обороны, связанного с системой закупки питания, с теми контрактами, которые стали предметом исследования журналиста господина Юрия Николова", - подчеркнул он.

Предыстория:

  • Издание "Зеркало недели" 21 января сообщило, что в декабре Минобороны закупило продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева.
  • Сначала в Минобороны назвали информацию журналистов "манипуляциями и введением в заблуждение" и обещали обратиться в СБУ. Министр Алексей Резников откинул обвинения.
  • Впоследствии заместитель министра Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен. Также из ведомства уволили директора департамента закупок Богдана Хмельницкого.
  • 1 февраля Хмельницкому объявили подозрение в растрате государственных средств и арестовали. По данным следствия, он закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов на более 107 млн гривен, которые оказались некачественными. Шаповалова арестовали с возможностью многомиллионного залога 2 февраля. Его подозревают в лоббировании договоров поставки продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей на общую сумму более 1 млрд грн.
  • 2 февраля ГБР сообщило, что совместно с СБУ задержало преступную группу, которая продавала военным продукты по завышенным ценам и поставляла в воинскую часть "мнимые" продукты. В частности, в официальном пресс-релизе говорилось о закупке "яиц по 17 гривен". Позже Печерский районный суд Киева арестовал 5 человек, которых ГБР подозревает в якобы коррупционных закупках продуктов для Минобороны.

Читайте УП В Google News

Темы: РезниковМинобороныProzorro
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Все области получили лимиты, в Одессе аварийные отключения будут продолжаться до выходных

Рада продлила военное положение и мобилизацию

Нардепы проголосовали за нового главу МВД

Рада одобрила назначение Малюка главой СБУ

Землетрясение в Турции: дипломаты разыскали шестерых украинцев, у части из них разрушено жилье

фото Финансирование Росгвардии и российского МВД: СБУ сообщило о подозрении жене Медведчука

Все новости...
Резников
Резников анонсировал самолеты от партнеров: Вопрос – какие
Резников: Ожидаем наступлений, потому что февраль, а россияне любят символизм
Украина не будет наносить удары по России новыми дальнобойными снарядами от США - Резников
Последние новости
13:12
В Литве завершили курс обучения украинских операторов зенитной пушки L70
13:05
ВНИМАНИЕОбъявляем большой сбор на бронезащиту для Азовской 3-й ОШБ ВСУ на Бахмут (укр)
13:02
РФ не предоставляет информацию о местах обнаружения тел украинских военных
12:59
МАГАТЭ провело ротацию наблюдателей на ЗАЭС и других украинских атомных станциях
12:46
Институты ЕС ссорятся из-за утечки подробностей возможного визита Зеленского - СМИ
12:44
Шойгу анонсировал создание "спутниковой системы" для поддержки войск РФ
12:43
Все области получили лимиты, в Одессе аварийные отключения будут продолжаться до выходных
12:40
После увольнения экс-глава правления "Нафтогаз" Коболев получил вторую часть премии – ЦПК
12:30
Мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у Коломойского – Филатов
12:26
Землетрясение повлияло на 13,5 млн жителей Турции
Все новости...