Резников хочет создать Military Prozorro
Министр обороны Алексей Резников выступает за частичную открытость оборонных закупок по примеру системы Prozorrо и предлагает создать Military Prozorro.
Источник: Резников на пресс-конференции в воскресенье, сообщает Укринформ
Прямая речь: "Моя идея сейчас обсуждается, чтобы мы могли публиковать – без юридического адреса или местонахождения, но объем, сумму контракта и т.д., чтобы общество видело не после заключения сделок, а до. Мы встречались у премьер-министра вместе с вице-премьер-министром Юлией Свириденко, потому что у нее есть специалисты по Prozorro, и я ее попросил: разработайте программу Prozorro, которая была бы... назовем это Military Prozorro. То есть, определенные ограничения пусть будут, но Prozorro мы все доверяем, и я надеюсь, что нам это удастся".
Детали: Кроме того, министр обороны отметил, что закупки для питания военнослужащих могут сделать сезонными на короткие сроки.
"Мы сейчас договорились с комитетом ВР попробовать пересмотреть законодательство, которое позволит сделать такие закупки сезонными на более короткие сроки, но при этом у нас главная цель сегодня - стабильное и качественное обеспечение Вооруженных сил, особенно сейчас, в период военного времени. Это ключевой приоритет", - подчеркнул министр.
Резников также заявил, что при Министерстве обороны будет создан общественный антикоррупционный совет.
"Мы создадим рабочую группу из числа активистов-антикоррупционеров по созданию общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны", - сказал он.
Резников отметил, что такой совет позволит министерству получать экспертизу от общественности. Министр подчеркнул, что во время военного положения очень важно закрывать доступ к определенной информации и при этом предоставлять возможность обществу контролировать публичные финансы.
Он отметил, что провел встречи с парламентскими комитетами, во время которых речь шла об обновлении законодательства. В частности, депутаты планируют нормировать закупки в секторе безопасности и обороны таким образом, чтобы была защищена важная информация, но чтобы эти закупки стали более публичными.
В то же время, Резников заявил, что факты вручения подозрений представителям Минобороны не касаются системы пищевых закупок.
"Сегодня мне не известно ни одного факта вручения подозрения кому-то и тем более применения меры пресечения по задержанию в отношении любого чиновника Министерства обороны, связанного с системой закупки питания, с теми контрактами, которые стали предметом исследования журналиста господина Юрия Николова", - подчеркнул он.
Предыстория:
- Издание "Зеркало недели" 21 января сообщило, что в декабре Минобороны закупило продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева.
- Сначала в Минобороны назвали информацию журналистов "манипуляциями и введением в заблуждение" и обещали обратиться в СБУ. Министр Алексей Резников откинул обвинения.
- Впоследствии заместитель министра Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен. Также из ведомства уволили директора департамента закупок Богдана Хмельницкого.
- 1 февраля Хмельницкому объявили подозрение в растрате государственных средств и арестовали. По данным следствия, он закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов на более 107 млн гривен, которые оказались некачественными. Шаповалова арестовали с возможностью многомиллионного залога 2 февраля. Его подозревают в лоббировании договоров поставки продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей на общую сумму более 1 млрд грн.
- 2 февраля ГБР сообщило, что совместно с СБУ задержало преступную группу, которая продавала военным продукты по завышенным ценам и поставляла в воинскую часть "мнимые" продукты. В частности, в официальном пресс-релизе говорилось о закупке "яиц по 17 гривен". Позже Печерский районный суд Киева арестовал 5 человек, которых ГБР подозревает в якобы коррупционных закупках продуктов для Минобороны.