На территории Лавры есть гражданские, которые могут находиться там незаконно – Ткаченко

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что на территории Киево-Печерской лавры есть гражданские люди, которые могут находиться там незаконно.

Источник: Ткаченко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Нам известно, что священнослужители, монахи и некоторые семинаристы остаются, но так же, там есть некоторые гражданские, характер и законность пребывания которых на этой территории у меня вызывает вопросы.

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На территории Лавры есть целый производственный цех (производство мебели и свечей). Это могут быть работники этих предприятий. Так же как и неизвестные нам люди, которые прибывали туда последние 2-3 дня".

Детали: По его словам, комиссия Минкульта должна снова попытаться прибыть в Лавру и начать инвентаризацию, чтобы вернуть государству управление нижней Лаврой.

Если сторонники УПЦ МП не будут препятствовать работе комиссии, то инвентаризация завершится через 2-3 дня.

ВИДЕО ДНЯ

Тем временем на странице УПЦ МП начали видеотрансляцию с территории Киево-Печерской лавры.

Что предшествовало: 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Перед этим бывший наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда.

Предыстория:

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