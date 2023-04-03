Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На территории Лавры есть гражданские, которые могут находиться там незаконно – Ткаченко

Алена МазуренкоПонедельник, 3 апреля 2023, 10:48
На территории Лавры есть гражданские, которые могут находиться там незаконно – Ткаченко
фото: фБ Ткаченко

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что на территории Киево-Печерской лавры есть гражданские люди, которые могут находиться там незаконно.

Источник: Ткаченко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Нам известно, что священнослужители, монахи и некоторые семинаристы остаются, но так же, там есть некоторые гражданские, характер и законность пребывания которых на этой территории у меня вызывает вопросы.

Реклама:

На территории Лавры есть целый производственный цех (производство мебели и свечей). Это могут быть работники этих предприятий. Так же как и неизвестные нам люди, которые прибывали туда последние 2-3 дня".

Детали: По его словам, комиссия Минкульта должна снова попытаться прибыть в Лавру и начать инвентаризацию, чтобы вернуть государству управление нижней Лаврой.

Если сторонники УПЦ МП не будут препятствовать работе комиссии, то инвентаризация завершится через 2-3 дня.

ВИДЕО ДНЯ

Тем временем на странице УПЦ МП начали видеотрансляцию с территории Киево-Печерской лавры.

Что предшествовало: 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Перед этим бывший наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда.

Предыстория:

  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. 30 марта духовенство УПЦ МП должно было покинуть киевскую лавру, хотя не хочет этого делать и поэтому подало иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Суд отклонил этот иск. 
  • Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", дважды не пустили в лавру священники и прихожане УПЦ МП.
  • Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел в окружении сторонников пригрозил журналистам избиением и препятствовал их деятельности. Национальный союз журналистов заявил о массовых нарушениях прав работы журналистов возле Киево-Печерской лавры.
  • Тем временем архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.
  • 1 апреля Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя) до 30 мая по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Читайте также: "Кричат не Слава Богу, а Слава Украине", – верующие УПЦ о выселении из Лавры

Темы: УПЦ МПрелигияцерковьМинкультуры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: