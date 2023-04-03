На территории Лавры есть гражданские, которые могут находиться там незаконно – Ткаченко
Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что на территории Киево-Печерской лавры есть гражданские люди, которые могут находиться там незаконно.
Источник: Ткаченко в эфире телемарафона
Прямая речь: "Нам известно, что священнослужители, монахи и некоторые семинаристы остаются, но так же, там есть некоторые гражданские, характер и законность пребывания которых на этой территории у меня вызывает вопросы.
На территории Лавры есть целый производственный цех (производство мебели и свечей). Это могут быть работники этих предприятий. Так же как и неизвестные нам люди, которые прибывали туда последние 2-3 дня".
Детали: По его словам, комиссия Минкульта должна снова попытаться прибыть в Лавру и начать инвентаризацию, чтобы вернуть государству управление нижней Лаврой.
Если сторонники УПЦ МП не будут препятствовать работе комиссии, то инвентаризация завершится через 2-3 дня.
Тем временем на странице УПЦ МП начали видеотрансляцию с территории Киево-Печерской лавры.
Что предшествовало: 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Перед этим бывший наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда.
Предыстория:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. 30 марта духовенство УПЦ МП должно было покинуть киевскую лавру, хотя не хочет этого делать и поэтому подало иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Суд отклонил этот иск.
- Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", дважды не пустили в лавру священники и прихожане УПЦ МП.
- Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел в окружении сторонников пригрозил журналистам избиением и препятствовал их деятельности. Национальный союз журналистов заявил о массовых нарушениях прав работы журналистов возле Киево-Печерской лавры.
- Тем временем архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.
- 1 апреля Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя) до 30 мая по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.
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