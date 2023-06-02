Высший совет правосудия временно отстранил судью, сбившего насмерть нацгвардейца
Пятница, 2 июня 2023, 11:23
Высший совет правосудия временно отстранил от правосудия главу Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца на блок-посту.
Источник: заседание ВСП, пресслужба Офиса генпрокурора
Детали: ВСП поддержал ходатайство заместителя Генерального прокурора. Тандыра отстранили до 25 июля, до окончания досудебного следствия. Решение поддержали все 13 членов ВСП.
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Предыстория:
- В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
- Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.
- ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов, позже образцы отобрали.
- Тандыру объявили подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения по ч.3 ст. 286-1 УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.
- Суд Киева отправил его под стражу без права залога.
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