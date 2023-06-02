Высший совет правосудия временно отстранил судью, сбившего насмерть нацгвардейца

Высший совет правосудия временно отстранил от правосудия главу Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца на блок-посту.

Источник: заседание ВСП, пресслужба Офиса генпрокурора

Детали: ВСП поддержал ходатайство заместителя Генерального прокурора. Тандыра отстранили до 25 июля, до окончания досудебного следствия. Решение поддержали все 13 членов ВСП.

Предыстория:

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