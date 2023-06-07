Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию по расследованию взрыва на Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду провел телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, пишет "Европейская правда".

Во время разговора лидеры обсудили развитие событий в российско-украинской войне.

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Среди прочего, Эрдоган предложил создать комиссию с участием "экспертов воюющих сторон, ООН и международного сообщества, в частности Турции, для детального расследования взрыва на Каховской дамбе".

Также президент Турции пообещал сделать все возможное в этом плане и предложил провести переговоры по образцу "зерновой сделки".

"Подчеркнув, что не удастся предотвратить гуманитарные потери ежедневно, пока будут продолжаться конфликты, поэтому идея возвращения к переговорам должна преобладать, Эрдоган заявил, что решительно будет продолжать свои усилия для установления справедливого мира", – добавили в канцелярии президента Турции.

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Президент Украины также сообщил о разговоре с турецким коллегой.

Зеленский сообщил, что рассказал Эрдогану о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности о рисках для ЗАЭС, и передал список насущных нужд Украины для ликвидации бедствия.

"Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также – о возвращении наших незаконно заключенных граждан, в частности крымских татар, продолжение и расширение зерновой инициативы", – добавил Зеленский.

Провів телефонну розмову з Президентом 🇹🇷 Туреччини @RTErdogan. Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для #ЗАЕС, передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха. Голос Туреччини важливий, коли йдеться… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2023

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