Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию по расследованию взрыва на Каховской ГЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду провел телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским.
Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, пишет "Европейская правда".
Во время разговора лидеры обсудили развитие событий в российско-украинской войне.
Среди прочего, Эрдоган предложил создать комиссию с участием "экспертов воюющих сторон, ООН и международного сообщества, в частности Турции, для детального расследования взрыва на Каховской дамбе".
Также президент Турции пообещал сделать все возможное в этом плане и предложил провести переговоры по образцу "зерновой сделки".
"Подчеркнув, что не удастся предотвратить гуманитарные потери ежедневно, пока будут продолжаться конфликты, поэтому идея возвращения к переговорам должна преобладать, Эрдоган заявил, что решительно будет продолжать свои усилия для установления справедливого мира", – добавили в канцелярии президента Турции.
Президент Украины также сообщил о разговоре с турецким коллегой.
Зеленский сообщил, что рассказал Эрдогану о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности о рисках для ЗАЭС, и передал список насущных нужд Украины для ликвидации бедствия.
"Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также – о возвращении наших незаконно заключенных граждан, в частности крымских татар, продолжение и расширение зерновой инициативы", – добавил Зеленский.
Провів телефонну розмову з Президентом 🇹🇷 Туреччини @RTErdogan. Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для #ЗАЕС, передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха. Голос Туреччини важливий, коли йдеться…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2023
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, которую они захватили в первый же день полномасштабного вторжения. Россияне разрушили машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской АЄС.
- Подрыв Каховской ГЭС привел к техногенной экологической катастрофе. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции в реку Днепр попали по меньшей мере 150 тонн машинного масла, также начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов.
- По предварительной информации Украины, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил РФ, известны и некоторые имена вероятных причастных.
- Россия обвинила Украину в подрыве Каховской ГЭС. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов ответил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву Каховской ГЭС.
- Украинские прокуроры открыли дело об экоциде по факту подрыва Каховской ГЭС.
- На Западе сначала сомневались относительно виновников катастрофы, но и власти США, и СМИ уже склоняются к тому, что это намеренно сделала Россия. В Главном управлении разведки Минобороны Украины имеют доказательства использования оккупантами взрывчатки для подрыва Каховской ГЭС.
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