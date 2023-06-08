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Пограничники показали последствия подрыва Каховской ГЭС с высоты

Алена МазуренкоЧетверг, 8 июня 2023, 13:51
Пограничники показали последствия подрыва Каховской ГЭС с высоты
скриншот

Государственная пограничная служба показала, как сейчас выглядит Каховская ГЭС и затопленные вблизи села после подрыва дамбы оккупантами.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: На видео видны масштабы подтоплений и разлив воды после взрыва на ГЭС.

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Темы: Каховская ГЭСПограничная службавойна
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