Пограничники показали последствия подрыва Каховской ГЭС с высоты
Четверг, 8 июня 2023, 13:51
Государственная пограничная служба показала, как сейчас выглядит Каховская ГЭС и затопленные вблизи села после подрыва дамбы оккупантами.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: На видео видны масштабы подтоплений и разлив воды после взрыва на ГЭС.
Прикордонники показали наслідки підриву дамби Каховської ГЕС pic.twitter.com/jbhoauKpcH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 8, 2023
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- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.
- Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он добавил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны немедленно присоединиться к спасению людей из затопленных городов и сел, в частности на временно оккупированной территории, куда украинские военные и спасатели пока не могут добраться.