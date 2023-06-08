Пограничники показали последствия подрыва Каховской ГЭС с высоты

Государственная пограничная служба показала, как сейчас выглядит Каховская ГЭС и затопленные вблизи села после подрыва дамбы оккупантами.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: На видео видны масштабы подтоплений и разлив воды после взрыва на ГЭС.

Реклама:

Прикордонники показали наслідки підриву дамби Каховської ГЕС pic.twitter.com/jbhoauKpcH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 8, 2023

Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС

"Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: