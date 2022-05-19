Війна. День 85. ОНЛАЙН
Триває 13 тиждень повномасштабної війни в Україні, 85-й день.
У Росії говорять, що воюють лазерною зброєю. Президент України пропонує продовжити термін дії воєнного стану майже до кінця серпня.
Лінія фронту зосереджується на Донеччині та Луганщині, росіяни наносять авіаудари по Дніпру, Миколаєві, Одещині та Сумщині.
Читайте хроніку попереднього дня війни
На цьому ми завершуємо хроніку подій 84-го воєнного дня. Зустрінемося о 5:30
Вишиваних і переможних тобі снів, люба Україно!
Перший судовий процес в Україні над російським воєнним злочинцем уже розпочався. А завершиться це повним відновленням справедливості вже в межах міжнародного трибуналу.
Впевнений у цьому. Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази та виконує їх.
Перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко заявив, що Росія воює не з Україною, а з "об'єднаним Заходом руками українців".
💥 На Донецькому та Луганському напрямках у четвер бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 14 атак ворога, на двох локаціях ще тривають бої.
Також українські захисники знищили 29 одиниць техніки окупантів.
🤬 Після кількох діб відносного затишшя російські окупанти знову розпочали нищівні обстріли по Харкову й населених пунктах в області, внаслідок чого один чоловік загинув і кілька людей, зокрема дітей, дістали поранення — голова ОВА Олег Синєгубов
🇺🇦 День вишиванки в тимчасово окупованому Херсоні: українські патріоти розмістили по всьому місту національну символіку, а слово "Херсон" написали синьо-жовтими фарбами.
Сильні та нескорені, на своїй землі.
📸: Михайло Федоров
🔥 У Пентагоні уточнили, що черговий безпековий пакет включає 36 контрбатарейних радарів та 18 гаубиць — відправка цієї зброї розпочнеться негайно.
В ході запеклих сьогоднішніх боїв одним із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищено близько 10 броньованих одиниць техніки, а наш розрахунок ПТРК "Стугна" знищив 2 танка і БМП русні.
Президент Володимир Зеленський наголошує, що фінальна стадія війни є найскладнішою і найкривавішою, і він поки не може закликати українців повертатися з-за кордону.
Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний заявляє, що Україні вдалося відібрати у російського агресора стратегічну ініціативу.
🇪🇺 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у День вишиванки одягла традиційну українську вишиванку на знак підтримки та солідарності з українським народом.
Associated Press оприлюднило кадри Міноборони Росії про те, як із "Азовсталі" виходять українські захисники.
У Росії повідомили, що з 16 травня з заводу вийшли 1730 українських військових, 80 — поранених.
Чорнобильська Вишиванка пережила окупацію 🇺🇦
"Кожного дня російські окупанти проходили повз неї та мусили миритися з тим, що крізь цю вишиванку на них дивиться вся Україна й увесь цивілізований світ", – повідомляють керівники ЧАЕС.
Саме цей візерунок на станції внесений до Книги рекордів України як найдовша вишиванка у країні.
|Найбільша вишиванка в Україні. Фото зі сторінки ЧАЕС
Ми не забули про кожне місто і село України💙💛
Зведення від Генштабу
❗Основні зусилля противник зосереджував на Донецькому напрямку, де застосовував авіацію, артилерію та міномети.
🔻Ворог обстріляв із артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.
🔻На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку.
🔻На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.
🔻На Донецькому напрямку, з метою покращення тактичного положення в окремих районах, ворог активізував наступальні та штурмові дії.
В районі Сєверодонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.
Окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року – Розівка) Ясинуватського району та намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба і Трипілля. Успіху не мають.
🔻На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії ворог вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, успіху не має, зазнав втрат і відступив.
🔻На Курахівському напрямку противник, за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем вів наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка, успіху не має.
🔻На Лиманському напрямку ворог наступальні дії не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.
На Волинському та Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, а також на території Придністровського регіону Республіки Молдова обстановка суттєвих змін не зазнала.
🏢У Львові відкрили третє модульне містечко для вимушених переселенців, яке назвали на честь Маріуполя – "Маріяполіс".
"Ще 370 людей з Маріуполя, Луганська, Краматорська, Херсона та інших регіонів, де тривають активні бойові дії, матимуть тимчасовий дім зі всім необхідним для життя. Поселилися тут переважно матері з дітьми", – пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.
У "Маріяполісі" є 94 будиночки, мобільна кухня, санвузли, дитячий та спортивний майданчики.
Ділянку виділила парафія УГКЦ. Отці стали патронами містечка і забезпечуватимуть мешканців харчуванням, надаватимуть духовну підтримку та організовуватимуть дозвілля для дітей.
Новини з фронту
🔻На півдні України російські війська не ведуть активних наступальних дій, а готують додаткові рубежі оборони:
- На Миколаївщині продовжуються обстріли населених пунктів із мирними жителями. В обласному центрі відносно спокійно.
- На Херсонщині ворог намагався видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних Сил України. Повідомляється також, що окупанти заблокували в’їзд та виїзд з Херсонщини та обстрілюють евакуаційні колони.
🔻На Чернігівщині тракторист підірвався на ворожій міні, отримав травму ноги.
🔻З Сєвєродонецька на Луганщині змогли евакуювати 37 людей. Водночас у місті не вщухають обстріли, є загиблі та поранені.
Впливове британське видання The Econimist опублікувало обкладинку нового номеру, присвячену війні Росії проти України – "Прихід продовольчої катастрофи". На головній сторінці зображені три колоски пшениці, які замість зерен складаються з людських черепів.
"Війна схиляє тендітний світ до масового голоду. Виправити це справа кожного.
Через високу вартість основних продуктів харчування вже зросла кількість людей, які не можуть бути впевнені, що отримують достатньо їжі. Якщо, як імовірно, війна затягнеться, а поставки з Росії та України будуть обмежені, ще сотні мільйонів людей можуть впасти в бідність. Політичні заворушення поширяться, діти будуть малорослі, а люди будуть голодувати", – пишуть у виданні.
У Василівці Запорізької області перед блокпостом окупантів перебувають більше тисячі автомобілів, які російські військові не пропускають ані на підконтрольну Україні територію, ані в зворотному напрямку.
У США випустили біографічний комікс про історію життя президента України "Політична влада: Володимир Зеленський".
У коміксі Зеленського зобразили на сцені "Кварталу 95", під час виборчої кампанії у 2019, біля попереднього президента США Дональда Трампа, а також з командою Офісу президента.
Видавець – американець українського походження Даррен Дж. Девіс: "Обидві групи моїх дідусів і бабусь іммігрували з України. Я хотів використати цей засіб, щоб не тільки розповісти історію, але й зробити пожертву".
Частина коштів від продажу коміксу передадуть Міжнародному Червоному Хресту задля допомоги Україні під час повномасштабної війни з РФ. Видання можна придбати на Аmazon.com. за 7,99 доларів, орієнтовно 236 гривень.
Екоактивіст Маріуполя б'є на сполох через катастрофічну ситуацію в місті. Причини, чому місто знаходиться на межі екологічної та гуманітарної катастрофи:
- Тіла, що розкладаються
- Відсутність очищення води на станції біологічного очищення стоків (СБОС)
- Сміття та відходи
- Відсутність джерел природної води
- Відсутність питної та технічної води
- Ловля риби
- Забруднення важкими металами та хімречовинами внаслідок вибухів снарядів
- Потрапляння небезпечних речовин з виробництва до ґрунту, річок і моря під час обстрілів заводів
Так виглядає танкове кладовичще російської техніки. Воно виниккло при спробі окупантів перейти через річку Сіверський Донець, тоді російська армія втратила 485 військовослужбовців, а 80 одиниць ворожої техніки було пошкоджено.
Міжнародний комітет Червоного Хреста реєструє всіх українських бійців, що залишаються "Азовсталь"❗
Таких, за даними МКЧХ, уже сотні.
Процес реєстрації почався 17 травня і триває досі. Він передбачає заповнення форми з особистими даними, такими як ім’я, дата народження та найближчий родич.
Ця інформація дозволяє комітету відстежувати тих, хто був захоплений, і допомагати їм підтримувати зв’язок зі своїми сім’ями.
Які часи, такі й вишиванки 🇺🇦
Боєць легіону Свобода Нацгварії Максим Луцик ("Маяк") опублікував своє фото з Луганщини – хлопці нанесли маркерами український орнамент на бойові сорочки.
"Українцям на фронті навіть відсутність вищиваної сорочки не стане перешкодою, аби відсвяткувати День вишиванки. Бо вишиванка – ДНК нації", – написав Луцик.
Талісман чернігівських піротехніків пес Патрон приєднується до всіх вітань з Днем вишиванки 🇺🇦
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СБУ затримала брата екснардепа-зрадника, ініціатора "Новоросії" і поплічника Януковича Олега Царьова – він намагався організувати диверсію у Дніпропетровській області.
У Харкові знесли пам’ятник князю Олександру Невському на вулиці Академіка Павлова 🔥
Нотатки з суду над російським солдатом Вадимом Шимаріним: хлопець розповів, як саме вбив цивільного на Сумщині.
Російський військовий Вадим Шишимарін розповів у суді, як убив цивільного на Сумщині pic.twitter.com/PA4x3nZBhf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 19, 2022
Обличчя українських захисників: військові відпочивають у нещодавно звільненому селі на північ від Харкова.
Фото: Мстислав Чернов, Assosiated Press.
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У Солом'янському райсуді Києва почали розглядали по суті справу Вадима Шишимаріна – першого російського солдата, якого судять в Україні за військовий злочин. Росіянина звинувачують у вбивстві мирного жителям Сумщини – він визнав провину.
Сьогодні в суді допитують самого Шишимаріна, свідків та дружину загиблого чоловіка.
Вадим Шишимарін – перший російській окупант, якого судять за воєнний злочин. Його допитали в суді.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 19, 2022
Шишимарін каже: не знав, що буде війна. Вбити цивільного йому наказав старший за званням. Хоча безпосереднім командиром той не був. Росіяни нібито боялись, що українець здасть їх. pic.twitter.com/hpR90HoJyN
На фото нижче по центру сусід загиблого, ліворуч, у чорно-білій сукні, його дружина.
Укрпошта анонсувала старт продажів другої серії марок, присвяченого відсічі "русскому воєнному кораблю" – але тепер вже після того, як українські військові його потопили 🔥
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання "гуманітарки": чиновники намагались продати понад тисячу бронежилетів, які мали безоплатно передати захисникам.
🤝 НБУ отримав від МЗС Великої Британії 5 мільйонів фунтів стерлінгів (це понад 182 мільйонів гривень) на спецрахунок, відкритий для підтримки ЗСУ.
"Бажаю здоров'я. Сильна, незламна, смілива і вільна. З Днем вишиванки, Україно!", – Зеленський записав коротке відеопривітання з нагоди свята.
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У Чернігові вперше з початку війни запрацював громадський транспорт 💛
Росіяни знову атакували Бахмут – снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адмінбудівлю.
У п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд, але, попередньо, постраждалих немає. У приватному будинку рятувальники витягнули з-під завалів 6 людей у задовільному стані.
З 73 тисяч жителів Бахмута у місті залишаються трохи більше 20 тисяч, зазначає голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він закликає всіх евакуюватися.
У Черкасах створили бойову вишиванку 🔥
Ініціатива належить бійцю черкаської 118 бригади Сил ТРО ЗСУ, який є мистецтвознавцем. Ідею допомогти втілити місцеві художники.
Вишивку можна носити на бойовій сорочці ЗСУ.
"Першими моделями, безумовно, стали автори ідеї. Останні запевняють, що аналогів такій вишиванці не існує. Тож, Черкаси стали центром військової моди", – розповідає бригада.
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На Херсонщині окупанти перемістили ув'язнених з колонії №10 у колонію № 90 і змушують копати траншеї, повідомила прессекретарка Херсонської міськради Гаяне Оганесян:
"Нескореним прострілюють ноги. На базі 10 колонії будуть розташовані бокси для ремонту військової техніки РФ. Окупанти готові дати засудженим зброю, аби ті виступали під триколором проти армії України".
Тисячі українців закликають міжнародні організації врятувати військову медикиню Вікторію Обідіну, яку окупанти взяли в полон, розлучивши з 4-річною донькою Алісою 🙏
Відповідна петиція на платформі Change.org набрала уже майже 40 тисяч підписів.
Воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці. Чому? Пояснює представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський:
"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює.
Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо".
Кіт Степан, який втік від війни у Харкові, отримав престижну премію блогерів та лідерів думок World Influencers and Bloggers Awards 2022. Нагородження було в Каннах.
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Ситуація в регіонах
📍Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області
Ніч минула відносно спокійно.
📍Дніпропетровщина
Кілька разів обстріляли з градів та ураганів Зеленодольську громаду. Більше 10 будинків зруйновано. Люди не постраждали. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.
📍Сумщина
З вечора тривали масовані обстріли прикордонних територій по всім районам області. Ворог гатив з артилерії, мінометів та стрілкової зброї. Щодо потерпілих інформація уточнюється.
📍Харківщина
Були нічні обстріли за попередніми даними постраждалих немає. Внаслідок обстрілу є поранена людина У Лозівському районі. Протягом доби окупанти обстріляли Циркуни, Прудянку, Вільхуватку – попередньо троє постраждали.
📍Луганщина
Постійні артобстріли. Найбільші пошкодження у Сєвєродонецьку та Попаснянській громаді. У Сєвєродонецьку пошкоджено щонайменше вісім будинків. Загинули четверо осіб, поранені – троє. Деталі з’ясовуються. Пошкоджено останню підстанцію. Уся область без світла.
📍Донеччина
Інтенсивність обстрілів не зменшується. За добу – 10 загиблих та 7 поранених. Без газу залишилося селище Нью-Йорк. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Авдіївці. У Костянтинівці зруйнована школа, будівельний ліцей та дитячо-юнацька спортшкола. Продовжується евакуація цивільного населення.
📍Миколаївщина
Вдень були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджено 7 житлових будинків, один зруйновано. Інформації про постраждалих немає, інформація уточнюється. Вдень і вночі були обстріли в Березнегуватській громаді. За попередніми даними пошкоджених будинків і потерпілих немає. В обласному центрі відносно спокійно. Також уночі були обстріли у Інгульській громаді. Пошкоджені 12 житлових будинків. Потерпілих попередньо немає.
📍Херсонщина
В результаті обстрілів пошкоджені будинки в Чорнобаївці, в одному трапилася пожежа. Під час обстрілу загинув співробітник аеропорту.
Критична ситуація у селах, які межують з сусідніми регіонами. Повідомляють про зруйновані будинки, заміновані дороги, мости і поля. Окупанти заблокували в’їзд та виїзд з Херсонщини та обстрілюють евакуаційні колони.
Стабільно критична ситуація в окупованих селах Великоолександрівської, Високопільської, Станіславської, Нововоронцовської та Калинівської ТГ. У багатох селах цих громад два місяці немає світла та води.
На деокупованих територіях залишається загроза мін. Уникайте лісових та польових доріг. Якщо побачите підозрілі предмети одразу телефонуйте на спецлінію "102".
Втрати росіян станом на 19 травня:
- особового складу – близько 28500 (+200) осіб
- танків ‒ 1254 (+3) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3063 (+20)
- артилерійських систем – 595 (+9)
- реактивних систем залпового вогню – 199 (+0)
- засобів протиповітряної оборони – 93 (+2)
- літаків – 203 (+1)
- гелікоптерів – 167 (+0)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 455 (+14)
- крилатих ракет – 103 (+1)
- кораблів/катерів – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 (+20)
- спеціальної техніки – 43 (+0)
У Пентагоні відзначили, що Росія останнім часом зменшила масштаби своїх дій, що демонструє зменшення амбіцій.
У Росії, в прикордонній з Україною Курській області, заявили про "атаку ворога" на спиртзавод. Кажуть про одного загиблого.
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по об’єктах цивільної та військової інфраструктури.
- На Сіверському напрямку противник продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
Із артилерії та мінометів ворог обстріляв населені пункти у Чернігівській та Сумській областях, завдав ракетного удару по населеному пункту Десна. Продовжує пробувати вести повітряну розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів.
- На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджували на утриманні зайнятих рубежів, проведенні контратак для відновлення втрачених позицій. Ворог задіює диверсійно-розвідувальні групи.
- На Слов’янському напрямку росіяни намагаються покращити тактичне положення. За підтримки артилерії вели бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха, успіху не мають, на окремих ділянках зазнали значних втрат та були змушені відійти на раніше зайняті позиції.
- На Лиманському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях. Застосував оперативно-тактичну і армійську авіацію для руйнування цивільних об’єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове.
- На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка, успіху не мали.
- На Бахмутському напрямку противник наступав для покращення тактичного положення. Намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4, успіху не мав.
- На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Юр’ївка, зазнав втрат та відступив. За результатами штурмових дій в районах населених пунктів Новокалинове та Первомайське успіху не мав
- На Курахівському напрямку ворог безуспішно вів наступ в районі населеного пункту Новомихайлівка.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не проводив. Вогнем реактивної та ствольної артилерії і мінометів уражав інфраструктуру та мирні помешкання в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.
В районі населеного пункту Олександрівка, для поповнення втрат 107 стрілецького батальйону, що склали понад 50%, прибуло поповнення – 260 військовослужбовців, які раніше були задіяні на Харківському напрямку.
- На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Ворог здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Пришиб, Трудолюбівка та Нововоронцовка.
- На Бесарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано.
В Україні буде новий посол США. Сенат затвердив на цю посаду Бріджит Брінк.
Морські піхотинці США готують до відправки в Україну 155-мм гаубиці M777
Доброго ранку😎
- Бюро економічної безпеки забезпечило арешт активів Росії та Білорусі на понад 30 мільярдів.
- Російська "дочка" Google ініціювала банкрутство.
- Російський Сбербанк покинули відразу три топменеджери.
- Німецький Deutsche Bank перестав працювати з низкою великих російських банків, у яких були відкриті кореспондентські рахунки в євро.
- Британія збирається представити план, згідно з яким "зелені" торговельні угоди зможуть допомогти покласти край залежності світу від російських нафти і газу та "депутінізувати" світову економіку.
- Російського гімнаста дискваліфікували за букву Z на формі.
Читайте більше: "Депутінізація" світової економіки та російський дефолт 3.0: економічні підсумки дня