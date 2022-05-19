Війна. День 85. ОНЛАЙН

16:35

У США випустили біографічний комікс про історію життя президента України "Політична влада: Володимир Зеленський".

У коміксі Зеленського зобразили на сцені "Кварталу 95", під час виборчої кампанії у 2019, біля попереднього президента США Дональда Трампа, а також з командою Офісу президента.

Видавець – американець українського походження Даррен Дж. Девіс: "Обидві групи моїх дідусів і бабусь іммігрували з України. Я хотів використати цей засіб, щоб не тільки розповісти історію, але й зробити пожертву".

Частина коштів від продажу коміксу передадуть Міжнародному Червоному Хресту задля допомоги Україні під час повномасштабної війни з РФ. Видання можна придбати на Аmazon.com. за 7,99 доларів, орієнтовно 236 гривень.