Війна. День 84. ОНЛАЙН

23:52

Головне зі звернення Президента

📍 Сьогодні один із представників російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет.

📍 Привертає до себе увагу той факт, що їм доводиться економити ракети і якось це пояснювати. Тобто більш як дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто далі – тільки залишки.

📍 У пропаганді нацистської Німеччини був такий термін "вундерваффе". Диво-зброя. Що ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, то більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні. І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою "вундерваффе". Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення.

📍 Підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану та строку загальної мобілізації. Сподіваюся, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення. У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути всі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно.

📍Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією, – під тимчасовою окупацією, – мають знати, що Україна повернеться.

📍 Про те, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні по праву, говорив сьогодні у зверненні з нагоди Дня вшанування памʼяті жертв депортації кримськотатарського народу. Ми памʼятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944 рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014 рік – другу хвилю знищення всього вільного на півострові Крим.

📍 Спеціально саме в цей день підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також про захист членів родин таких людей. Йдеться про всіх бранців Кремля – і в Криму, і на окупованій частині Донбасу. Закон дає їм більше захисту й допомоги від держави.

📍 Я вдячний Андрію Шевченку, нашому легендарному футболісту, за те, що він став першим амбасадором нового національного бренду України – United 24. Це дуже потрібна державі саме зараз платформа, яка дає змогу, зокрема, збирати кошти на підтримку України.

📍 Подякував Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за оголошений сьогодні пакет допомоги нашій державі. Обсяг – 9 мільярдів євро.