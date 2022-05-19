Война. День 85. ОНЛАЙН

09:05

Ситуація в регіонах

📍Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області

Ніч минула відносно спокійно.

📍Дніпропетровщина

Кілька разів обстріляли з градів та ураганів Зеленодольську громаду. Більше 10 будинків зруйновано. Люди не постраждали. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

📍Сумщина

З вечора тривали масовані обстріли прикордонних територій по всім районам області. Ворог гатив з артилерії, мінометів та стрілкової зброї. Щодо потерпілих інформація уточнюється.

📍Харківщина

Були нічні обстріли за попередніми даними постраждалих немає. Внаслідок обстрілу є поранена людина У Лозівському районі. Протягом доби окупанти обстріляли Циркуни, Прудянку, Вільхуватку – попередньо троє постраждали.

📍Луганщина

Постійні артобстріли. Найбільші пошкодження у Сєвєродонецьку та Попаснянській громаді. У Сєвєродонецьку пошкоджено щонайменше вісім будинків. Загинули четверо осіб, поранені – троє. Деталі з’ясовуються. Пошкоджено останню підстанцію. Уся область без світла.

📍Донеччина

Інтенсивність обстрілів не зменшується. За добу – 10 загиблих та 7 поранених. Без газу залишилося селище Нью-Йорк. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Авдіївці. У Костянтинівці зруйнована школа, будівельний ліцей та дитячо-юнацька спортшкола. Продовжується евакуація цивільного населення.

📍Миколаївщина

Вдень були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджено 7 житлових будинків, один зруйновано. Інформації про постраждалих немає, інформація уточнюється. Вдень і вночі були обстріли в Березнегуватській громаді. За попередніми даними пошкоджених будинків і потерпілих немає. В обласному центрі відносно спокійно. Також уночі були обстріли у Інгульській громаді. Пошкоджені 12 житлових будинків. Потерпілих попередньо немає.

📍Херсонщина

В результаті обстрілів пошкоджені будинки в Чорнобаївці, в одному трапилася пожежа. Під час обстрілу загинув співробітник аеропорту.

Критична ситуація у селах, які межують з сусідніми регіонами. Повідомляють про зруйновані будинки, заміновані дороги, мости і поля. Окупанти заблокували в’їзд та виїзд з Херсонщини та обстрілюють евакуаційні колони.

Стабільно критична ситуація в окупованих селах Великоолександрівської, Високопільської, Станіславської, Нововоронцовської та Калинівської ТГ. У багатох селах цих громад два місяці немає світла та води.