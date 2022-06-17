Україна перевіряє готовність до вторгнення з Білорусі. 114 день війни
Пішла 114 доба великого протистояння з країною-агресором Росією.
Українська армія тримає широкий фронт, найгарячішою точкою якого з кінця травня лишається Сєвєродонецьк. Лисичаньск, що стоїть за менш ніж 10 кілометрів від Сєвєродонецька, потерпає від нещадних обстрілів.
ЗСУ регулярно відбивають наступ на Слов'янському та Бахмутському напрямках.
Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину.
Україна чекає на тяжке озброєння від Заходу. Президент Франії Емманюель Макрон зізнався, що через побоювання втягнення у війну з Росією країни Заходу мали домовленість не надавати Україні певні види зброї.
Читайте хроніку 113-го воєнного дня
Українського парамедика Юлію Паєвську (Тайру), яку окупанти захопили в середині березня у Маріуполі, звільнили з полону, – Зеленський.
У тимчасово окупованому Маріуполі щодня 10-15 людей звертаються зі скаргами на симптоми холери та дизентерії, скаржаться на діарею, рвоту та головний біль.
Підбите судно забезпечення Чорноморського флоту РФ "Василий Бех" затонуло.
Пане Борисе, візьміть участь у голосуванні в додатку "Київ Цифровий", please.
Міноборони розповіло про художника Олександра, який нині є воїном Тероборони ЗСУ🔥
У перервах між бойовими завданнями чоловік малює. Під час спілкуванням з одним із журналістів Олександр намалював портрет дівчини.
Сухопутні війська показали, як Іноземний батальйон працює в найгарячішій точці фронту – Сєвєродонецьку на Луганщині 💥
Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети та 35 БМП 🤝
Зведення Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках без змін.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області. Крім того, авіація противника завдала авіаударів по двох населених пунктах Сумської області.
На Слобожанському напрямку ворог здійснює дистанційне мінування місцевості. Проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.
На Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.
З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив.
Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.
На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм, успіху не мав, відступив.
Ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.
Підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.
На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Обстрілював позиції наших підрозділів із артилерії.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окрім того, завдали авіаударів по позиціях наших підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського.
Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк.
В районах Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Противник з втратами відійшов на раніше займані позиції.
На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.
Поблизу Гірського українські захисники вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм. Також противник знову безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема. Зазнав втрат і відійшов.
Після перегрупування, за підтримки артилерії, окупанти здійснили спробу штурмових дій неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї. Зараз ворог підраховує свої втрати.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам’янське. Завдав авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Побєді.
На Південнобузькому напрямку противник, з метою виявлення змін в положенні наших військ та корегування вогню артилерії, вів повітряну розвідку БпЛА.
З метою стримування наших підрозділів здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і мінометів в районах населених пунктів Тополине, Князівка, Лупареве, Посад-Покровське та Новогригорівка.
На Хмельниччині у селищі міського типу Стара Синява назвали вулицю на честь Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
У Львові погасили поштову марку під назвою "Zатонув чи Vтопився". Марка матиме доволі обмежений тираж – близько тисячі примірників.
Основне її призначення – скромна подяка міжнародним партнерам, фондам та діаспорі за допомогу, яку вони надають Україні.
Джонсон знову приїхав до Києва із неоголошеним візитом
У Київській області неподалік села Андріївка виявили поховання російського військовослужбовця з написом "заблукав на навчаннях".
Європейська мовна спілка вирішила, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні. Організатори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.
У відповідь міністр культури Олександр Ткаченко хоче оскаржити рішення:
"Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів.
Проведення Євробачення – 2023 в Україні – це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз. Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці".
Національна кампанія подяки військовим та ветеранам "Завдяки тобі" розробила серію електронних листівок, які допоможуть сказати "Дякую" нашим захисникам.
На Житомирщині судитимуть вчительку української мови, яка заперечила збройну агресію Росії, назвала війну в Україні "спецоперацією", а звірства у Бучі "постановочними сюжетами".
Бої Іноземного легіону в Сєвєродонецьку pic.twitter.com/isRJ1HpZxK— Армія FM (@Armia_fm) June 17, 2022
Що має зробити Україна для руху до членства ЄС
- впровадити законодавство про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;
- завершити перевірку доброчесності Етичною радою кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань; завершити призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом атестації визначеного переможця конкурсу та розпочати та завершити процес відбору та призначення на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро України;
- забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF); прийняти комплексний стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
- запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом, враховуючи майбутній висновок Венеціанської комісії щодо відповідного законодавства;
- подолати вплив корисливих інтересів шляхом прийняття закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ;
- завершити реформу законодавства щодо національних меншин, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.
Єврокомісія відстежуватиме прогрес України у виконанні цих кроків і звітуватиме про них разом із детальною оцінкою країни до кінця 2022 року.
❗Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.
Культурні пам'ятки України, які постраждали від обстрілів російських окупантів, почали сканувати за допомогою 3D-сканерів. Отримані матеріали потім використають при розробці реставраційних програм.
Також світлини можуть слугувати як докази для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.
Щоб зафіксувати злочин, переходьте сюди.
Тут можете глянути фото зафіксованих злочинів проти культури.
|Пам’ятник землякам, загиблим у зоні АТО/ООС (споруджено у 2020 р.) у Бородянці Київської області
Збройні сили України одним залпом 6 "Цезарів" накрили район, де противник зосередив більше 15 одиниць озброєння та військової техніки.
⚡Україна з 1 липня запроваджує візовий режим з Росією
Служба безпеки України заявила, що провела масштабну спецоперацію, під час якої нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ РФ. Всього було затримано 19 осіб у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Вінничині.
Військово-морські сили Збройних сил оприлюднили відео, в якому показали, як підбили буксир російських окупантів "Василий Бех".
⚡️ Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС.
📜 "Граждане Чеченской республики!": ворог обстрілював Чернігівщину снарядами з пропагандистськими листівками, призначеними мешканцям Чеченської республіки
Українці, які потрапляють до російських "фільтраційних таборів" на окупованих територіях, проходять через тортури, побої та допити. - BBC
Командир 127-ї бригади ТРО Роман Грищенко, який захищає Україну на Харківщині, розповів, що українці легко йдуть на війну і дуже швидко навчаються, оскільки розуміють, що і кого вони захищають.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що наразі евакуація з бомбосховищ сєвєродонецького об'єднання "Азот" неможлива. В укритті знаходиться 568 людей, зокрема 38 дітей.
ЗМІ дізналися, через яке пекло проходять українці під час "фільтрації" росіянами
Українці, які намагаються виїхати з окупованих російськими військовими міст, не можуть цього зробити, не пройшовши через процес, який називають "фільтрацією".
У людей вилучають телефони та вивчають їхні акаунти у соцмережах, роздягають, уважно розглядають тіло, перевіряють татуювання, а також шукають синці на плечах та пальцях, які могли залишитись від застосування зброї.
Все, що здається перевіряючим підозрілим, може призвести до побиття або навіть тортур струмом, розповідають мирні жителі. Багатьох силою відправляють до Росії.
😁 Зібрали для вас реакції соцмереж на обійми Макрона та Зеленського
🔥 Орієнтовні бойові втрати окупантів за 113 днів війни
UPD. За інформацією ОК "Південь", буксир "перетворили на плавуче вогнище".
За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.
Військово-морські сили Збройних сил вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.
Уночі 17 червня росіяни обстріляли селище Золочів на Харківщині касетними боєприпасами, у результаті чого пошкоджені 7 будинків та поранена жінка.
Станом на ранок понад 900 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
За офіційними даними
💔 загинуло 322 дитини,
❤️🩹 поранено - понад 581.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Американська компанія Maxar показала фото, на яких судна під російським прапором перевозили зерно, зібране в Україні минулого сезону, і доставляли його до Сирії.
Оперативна інформація станом на 06.00
◾️ На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля ЗС Білорусі зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій та охороні державного кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.
◾️ На Сіверському напрямку ворог продовжує демонстративні дії, обстрілював з артилерії підрозділи Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
◾️ На Харківському напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні рубежів, недопущенні виходу наших сил оборони на кордон та в тил угруповання військ на Слов’янському напрямку. Ворог намагався провести розвідку боєм в районі Кочубіївки. Наші воїни відповіли влучним вогнем і ворог відійшов.
◾️ На Лиманському напрямку активних дій противник не вів.
◾️ На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії по наших підрозділах. Завдали авіаудару по Устинівці. Тривають бойові дії за повний контроль над Сєвєродонецьком. Противник переміщує на напрямок додаткові підрозділи реактивної артилерії.
◾️ На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили штурм у напрямку Золотого. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.
◾️ На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активного наступу противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та Побєди.
◾️ На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та РСЗВ в районах населених пунктів Кульбакіно, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Князівка, Осокорівка, Лупареве та Посад-Покровське. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.
Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В його акваторії перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
17 червня зранку російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву — одна людина загинула.
Від ракетного удару постраждали також 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури, повідомив керівник області Віталій Кім
Доброго ранку 🇺🇦
Головні економічні новини попереднього дня та ночі:
- Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у Росії
- СБУ заблокувала діяльність комерційної структури, яка перерахувала до "бюджету" так званої "ДНР" майже 8 мільйонів гривень
- французький технологічний гігант в аерокосмічній, оборонній, транспортній і безпековій галузях Thales продовжив співпрацювати з великими російськими банками попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну та санкції, які ввели США та ЄС. Компанія заявила пресі, що продасть свій бізнес в Росії
- лідери країн Євросоюзу у ході візиту до Києва заявили, що блокада українських портів є прямим наслідком російської агресії і закликали РФ погодитися на експорт українського зерна.