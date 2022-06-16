Війна триває. 113-ий день українського опору. Події ОНЛАЙН

11:56

Що розповів "Українській правді" народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін

❓Про Сєвєродонецьк

Російській армії необхідно прозвітувати про перемогу. І ця перемога без захоплення Сєвєродонецька неможлива. І ще одна суто піарна обставина, але вона теж важлива, що Сєвєродонецьк після тимчасової окупації Луганська – це столиця Луганської області.

Відповідно, захопивши це місто, вони можуть прозвітувати про встановлення російського триколору, про "перемогу над Україною". Тому для них це дуже важливо.

❓Чому Росія не змогла взяти Київ

Путін втратив зв'язок із реальністю, він абсолютно щиро, незрозуміло з яких мотивів, сподівався, що опору не буде, що населення буде лояльне, що Збройні сили України або розбіжаться, або будуть переходити на бік ворога.

❓Як російська армія захоплює території

Спочатку росіяни працювали ракетами. Причому й керованими, й авіаційними ракетами, і навіть крилатими ракетами б'ють по населених пунктах. Потім починає працювати авіація.

Потім у них працює далекобійна артилерія і ракетна система залпового вогню, яких у Росії величезна кількість. Якщо не помиляюся, у них приблизно 1400 систем. В України близько 500 – щоб ви розуміли співставлення цифр.

Потім починає працювати артилерія ствольна і мінометна. Потім виходять на пряму наводку танки, відпрацьовують танки, потім піхота заходить на те, що залишилося від будівель чи позицій.

Величезна щільність вогню, величезна кількість боєкомплекту, дуже вузька ділянка.

❓Чи можемо ми зупинити Росію

Ми самі, на превеликий жаль, фізично цього не в змозі зробити. Я просто нагадаю важливий момент, про який би хотів сказати: країна з таким ресурсом людським, країна з такими ресурсами економічними... Санкції санкціями, але щонайменше мільярд доларів на день вони заробляють.

Країна, яка накопичувала таку велику кількість заліза, країна, яка має ядерну зброю і абсолютно божевільного (правителя – УП), я зараз не про психічне здоров'я, я не цікавлюсь психічним здоров'ям, але втрата зв'язку з реальністю Путіна – абсолютно очевидна.

Він не сприйме будь-якого варіанту, окрім переможного для себе, а це означає, що ця війна надовго, навіть якщо в ній буде якась пауза.

Чи можемо ми самі її зупинити? Ні, не можемо. Чи є в нас союзники в цій війні? Ні, поки що немає.

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