Україні надають нове озброєння, більша частина Сєвєродонецька – під окупацією. Війна ОНЛАЙН

🇹🇷🇱🇹🥰Туреччина вирішила подарувати Литві безпілотник "Байрактар" для передачі українським військовим, на який литовці всією країною зібрали 5 млн євро.

"Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася безоплатно передати "Байрактар", на який литовці збирали гроші. Це просто неймовірно! На зібрані кошти ми придбаємо необхідні боєприпаси, а решта суми також піде на підтримку України", – повідомив координатор кампанії, ведучий Андрюс Тапінас.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦