Ухвалено закон «Про боротьбу з корупцією»
. У ньому вперше
була вжита дефініція «корупції»
як «діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ,
послуг, пільг або інших переваг».
За цим документом, боротьбу з корупцією мали вести
відповідні підрозділи МВС, СБУ та органів прокуратури України, а також інші органи та підрозділи, що
створювалися для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством. Зокрема з 1998 року до цього
переліку додалася податкова міліція, а з 2003 — військова служба правопорядку у Збройних Силах України.
Також у законі встановлювалася відповідальність за недостовірне декларування та невчасне подання
декларації. Стаття 9 визначала, що порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вимог
щодо декларування доходів (неподання або подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та
зобов'язання фінансового характеру) тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від
п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 425 гривень після
запровадження гривень) і звільнення з посади чи інше усунення від виконання функцій держави. Також таке
порушення ставало підставою для відмови у призначенні на посаду та позбавляло права балотуватись у
депутати або на виборні посади в державні органи.
Неподання або невчасне подання відомостей про
відкриття валютного рахунку в іноземному банку тягнуло за собою адміністративну відповідальність у вигляді
штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з
посади чи інше усунення від виконання функцій держави.
Контроль за виконанням законів у сфері
боротьби з корупцією мала здійснювати Верховна Рада, а також постійна Комісія парламенту з питань боротьби
з організованою злочинністю та корупцією (з 2000 року цю функцію виконував Комітет Верховної Ради з питань
боротьби з організованою злочинністю і корупцією). Нагляд за виконанням законів у сфері боротьби з
корупцією здійснював Генеральний прокурор України та уповноважені ним прокурори.