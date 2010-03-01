Наприкінці квітня 2005 року депутат Антон Яценко з колегами розпочинає корупційну еру Тендерної палати України.



Тендерна палата адмініструвала оприлюднення повідомлень про закупівлі на сайті і могла затримати таку публікацію або взагалі відмовити у ній. Умовно функціонал був безкоштовний. Але і замовники, і учасники мали платити за додатковий функціонал, без якого було майже неможливо оголосити закупівлю чи взяти у ній участь.



Пізніше, у 2006-2008 роках охочі взяти участь у тендері мали подати замовнику низку документів, однак зробити це напряму не могли: між учасником і замовником вклиню-вався приватний посередник, якому учасник змушений був платити за різні послуги – консультації, оформлення документації, витяги, оголошення тощо. Деякі посередники були напряму пов'язані з Антоном Яценком та його родиною, які й контролюва-ли Тендерну палату.



Зрештою такі дії взагалі призвели скасування існуючого на той час закону про закупівлі у березні 2008 року.



У 2008-2010 роках сфера регулювалася тимчасовими положеннями, які за змістом дублювали закон, що діяв до початку 2005 року. Також у 2008 році Мінекономіки ввів у дію стартову версію вебпорталу «Державні закупівлі», наповнення якого здійснювала Редакція інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель».

