War Speeches: англосакси "наступають", Росія "експортує коней" в КНДР, а Путін "готовий почекати"

Минулого тижня (31 жовтня – 6 листопада) росія зазнала низки дипломатичних поразок.

Насамперед москва фактично повернулася до виконання "зернової угоди", незважаючи на всі заяви російських чиновників. Крім того, місія МАГАТЕ оприлюднила результати перевірки і підтвердила "відсутність ознак розробки Україною брудної бомби", що також не грає на руку кремлівській пропаганді.

Однак дипломатичні поразки у цивілізованому світі рф, найімовірніше, компенсуватиме постачанням безпілотників та, ймовірно, балістичних ракет з Ірану та потенційним імпортом боєприпасів з КНДР. Наразі кремлю не доводиться вибирати.

Натомість секретар ради безпеки рф нікалай патрушев виголосив абсолютно шизофренічну заяву про те, що "англосакси за допомогою України хочуть створити прецедент для подальшого дроблення російського етносу, а їхня мета — його повне викорінення".

Цього тижня багато говорив і російський диктатор путін. Він сказав, що "з повагою та теплотою" ставиться до українців. Незрозуміло, як така "любов" поєднується в нього в голові з систематичним енергетичним тероризмом, внаслідок якого уже постраждало 40% енергоінфраструктури України.

Чергові поразки російських пропаганди та нахабства

Попри шантаж путіна та "вихід росії" із зернової угоди, рух суден із продовольством у Чорному морі триває. Так, ще 30 жовтня ООН, Туреччина та Україна погодили рух 14 кораблів.

Російська делегація "була поінформована про ці плани", і рух морського транспорту справді розпочався. Натомість російські пропагадандисти заявили: "Ми призупинили участь і офіційно інформацію про це довели до Спільного координаційного центру в Стамбулі. Ухвалені без нас рішення (якщо вони ухвалені) нас ні до чого не зобов'язують".

Подібним чином висловився і постійний представник росії при ООН васілій вєбєнзя, який заявив, що "москва не буде визнавати домовленості щодо експорту зерна з України без своєї участі".

Зовсім іншою була позиція Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який сказав, що "Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству". Найімовірніше, саме через його позицію росія і "передумала" та повернулася до "зернової угоди" нібито з новими гарантіями від України.

"рф вважає, що отримані гарантії наразі видаються достатніми та відновлює реалізацію угоди — Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продовольства з портів України ("Чорноморська ініціатива"), зупинену після "теракту" в Севастополі", — повідомили в міноборони росії.

Водночас речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив: "Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала".

Втім, дипломатична поразка рф із зерновою угодою виявилася не єдиною цього тижня. Після "бурхливих телефонних дзвінків" шойгу до міністрів оборони різних держав із приводу нібито розробки Україною "брудної ядерної бомби" українська влада відреагувала рішуче. До нашої країни запросили інспекторів МАГАТЕ, які 31 жовтня розпочали обстеження ядерних об'єктів.

Уже за кілька днів чергову російську брехню розвінчали офіційно. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що "за останні кілька днів інспектори змогли здійснити всі заплановані МАГАТЕ заходи та отримали безперешкодний доступ до об'єктів. На основі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів на цих об'єктах".

Сподіваємося, що відсутність "бойових українських комарів" нам не доведеться нікому доводити.

Третьою помітною подією у контексті руйнації міфів російської пропаганди стала, нещодавно оприлюднена, заява Пентагону про інспекцію США щодо використання зброї в Україні. Так, бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що "американські представники здійснюють перевірки використання Україною західної зброї протягом останніх кількох місяців і наразі не виявили ознак того, що вона перенаправляється не за призначенням". Такі перевірки відбувалися протягом кількох останніх місяців у різних місцях України.

Цікаво, що на початку повномасштабного вторгнення росія ледь не щодня лякала наших західних союзників тим, що допомога Україні опиниться на чорному ринку.

Енергетичний тероризм триває

На початку минулого тижня росія знову обстріляла критичну інфраструктуру України. Влучання ракет зафіксували в Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Київській, Дніпропетровській областях — загалом 18 об'єктів у 10 регіонах.

Значна частина території України, зокрема кілька районів столиці, виявилися знеструмленими. Також відбулися збої у системі водопостачання. Наприклад, у Києві 80% споживачів тимчасово залишилися без доступу до води.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав такі атаки рф війною проти цивільного населення та закликав не виправдовувати їх, називаючи ракетні удари "відповіддю": "Росія робить це тому, що у неї все ще є ракети і бажання вбивати українців".

Хоча на пресконференції в Сочі путін якраз і заявив, що "масований обстріл ракетами України в понеділок 31 жовтня є частково відповіддю на підбиті кораблі Чорноморського флоту в Севастополі". Таким чином, російський диктатор вчергове зізнався у систематичному навмисному знищенні української інфраструктури, що, на думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, є не чим іншим, як геноцидом українського народу.

Ба більше, путін цинічно і жорстоко продовжує заявляти, що "з повагою й теплотою" ставиться до українців. Натомість, за інформацією Володимира Зеленського, яку він озвучив на зустрічі з комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон, "терористичні атаки рф уже серйозно пошкодили близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС". Як наслідок, Президент запропонував створити "економічний Рамштайн" для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери.

Додамо, що, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, "головним ідеологом" знищення енергетичної інфраструктури України є заступник голови адміністрації президента росії сєргєй кірієнко, який добре розбирається в сфері енергетики.

Що ж, давно зрозуміло: все керівництво рф — воєнні злочинці, які мають постати перед міжнародним судом.

Авторитарні країни – союзники кремля

5 листопада Іран уперше визнав постачання безпілотників до росії.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Аабдоллахіан заявив, що "невелика кількість" безпілотників надійшла в рф за кілька місяців до того, як російські війська вторглися в Україну 24 лютого. Також офіційний представник Тегерану заперечив, що його країна продовжує постачати безпілотники кремлю, назвавши ці заяви "галасом, здійнятим деякими західними країнами".

Натомість занепокоєння щодо участі Ірану в війні проти України на боці росії зростають. Так, у Пентагоні занепокоєні можливими намірами рф придбати іранські ракети.

Бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що низка повідомлень "свідчить про змовницький характер відносин росії та Ірану з тим, щоб атакувати українських громадян і підтримувати незаконну російську окупацію".

Цього тижня американська телерадіокомпанія CNN із посиланням на джерела, ознайомлені з програмою озброєння Ірану, повідомила, що Іран готується до чергової поставки озброєння для кремля. Йдеться про близько тисячу додаткових одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" та ударні безпілотники.

За інформацією CNN, партію з понад 200 безпілотників відправлять на початку листопада. Ці дані підтвердила й українська розвідка, яка заявляє про постачання до рф понад 200 бойових дронів, зокрема Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Безпілотники доставлять Каспійським морем до порту Астрахань.

Однак це не єдині агресивні новини з просторів Ірану. За повідомленням The Wall Street Journal, Саудівська Аравія попередила США про те, що Іран готується найближчим часом напасти на неї та Ірак, аби відволікти увагу населення від антиурядових протестів, які тривають понад місяць. Крім того, офіційний Вашингтон вважає, що Іран просив допомоги росії для своєї ядерної програми.

Американська розвідка припускає, що Іран звертався до росії за допомогою в придбанні додаткових ядерних матеріалів та виготовленні ядерного палива. Такої ж думки дотримується й Інститут вивчення війни (ISW), який вважає, що Іран уже почав використовувати залежність росії від постачання дронів-камікадзе в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.

Однак, якщо з Іраном можуть бути певні здогадки, то інформація про те, що кремль запропонував своєму іншому союзнику — КНДР — залишається під питанням.

Ще на початку тижня США звинуватили Північну Корею в таємному постачанні до росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні. Тоді також стало відомо, що Вашингтон може посилити санкційний вплив на КНДР. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс: "Так само, як ми використовуємо і будемо використовувати всі інструменти для протидії іранському постачанню зброї росії, ми будемо робити те ж саме, коли мова йде про постачання з КНДР. Існують існуючі санкції. Ми розглянемо додаткові інструменти і повноваження, до яких ми зможемо звернутися, щоб протидіяти цій діяльності".

Вже 5 листопада стало відомо, що потяг із невідомим вантажем перетнув кордон між країнами через ​​міст дружби Туманган (корейсько-російський міст дружби), який є єдиним наземним сполученням між цими державами.

Наразі невідомо, чи були боєприпаси у вагонах, але російська ветеринарна служба повідомила, що "потяг перетнув кордон, перевозячи 30 породистих коней для КНДР".

путін скаржиться на відсутність переговорів

Сільвіо Берлусконі, колишній італійський прем’єр-міністр та лідер партії "Вперед, Італіє!", що входить до нинішньої урядової коаліції, вважає, що Україна може піти на переговори з росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу на відновлення.

Італійський популіст висловив переконання, що путін нібито є "людиною миру". Також політик принизив сам себе, зазначивши, що двічі безуспішно намагався додзвонитися до російського диктора на початку війни і після цього більше таких спроб не робив.

Досить показовою видається ця заява на фоні комунікації уряду Італії, який наразі не розглядає новий указ про відправку зброї в Україну, стверджуючи "про необхідність скоординувати свої дії з НАТО та з’ясувати деталі військових потреб України".

Примітно, що на початку минулого тижня владімір путін скаржився — мовляв, Україна не хоче вести переговори: "Ось ми з ними в Стамбулі домовилися, вони взяли потім все викинули в кошик. А зараз взагалі самі собі заборонили з нами про щось говорити. Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ну, ми почекаємо. Можливо, дозріють якісь необхідні умови, а наша добра воля відома. Вона жодним змінам і сумнівам не підлягає".

Натомість Президент України Володимир Зеленський розповів, що "досі є деякі лідери країн, які хотіли би компромісів із росією. Проте для нього не важливо, чи хтось намагається до них підштовхнути. Адже Україна уже була у переговорах з росією, і там немає нічого нового, ніяких сюрпризів".

The Washington Post пише про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликала українських лідерів заявити про свою готовність вести переговори з росією. Зокрема, Президента України Володимира Зеленського попросили відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, поки диктатор владімір путін при владі в рф.

Такі заклики не є тиском і не мають на меті посадити за стіл переговорів росію та Україну, адже американські чиновники поділяють оцінку своїх українських колег, що путін зараз несерйозно ставиться до перемовин. Натомість США прагне "забезпечити підтримку країн, громадяни яких можуть хвилюватися через перспективу війни на довгі роки". Втім, наразі такі заяви американських ЗМІ ніяк не змінюють позицію України: Володимир Зеленський заявив, що відмовиться від участі у саміті G20, який відбудеться в Індонезії 15–16 листопада, якщо там буде путін.

Зрештою, будь-які повідомлення про примус до переговорів, зокрема через ядерний шантаж, варто сприймати критично, адже західні союзники, передусім США, продовжують допомагати Україні.

Так, під час візиту безпекового радника США Джейка Саллівана наша держава отримала кілька принципових запевнень.

По-перше, він підкреслив, що будь-які переговори відбуватимуться винятково із залученням України та починатимуться з повної деокупації України.

По-друге, Салліван запевнив, що незалежно від результатів виборів у Конгрес, які відбудуться 8 листопада, двопартійна підтримка України збережеться, що дозволить продовжити допомогу нашій державі для опору агресії рф — як шляхом надання зброї, так і через фінансову допомогу.

Також були запевнення, що Сполучені Штати повідомлені про потреби України для херсонської операції і нададуть необхідну допомогу.

Слова Джейка Саллівана повністю підтримав глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, запевнивши, що Україна погодила з США, які умови вона вважатиме перемогою: "Це повернення територіальної цілісності, це компенсація за все те, що загарбники зробили з нашою країною, це повернення всіх наших людей з полону, і це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Це гарантії безпеки, які потребує Україна, щоб це ніколи не могло повторитися в майбутньому".

Того ж дня американські союзницькі слова підкріпив черговий пакет допомоги від офіційного Вашингтону на суму в 400 млн доларів. До нього, зокрема, увійдуть танки Т-72, 250 бронетранспортерів M1117, 40 броньованих катерів, зенітно-ракетні комплекси Hawk та 1100 безпілотників Phoenix Ghost.

Прикметно, що минулого тижня Швеція, демонструючи свою нову оборонну політику, пообіцяла надати Україні сучасне озброєння.

Іспанія також передає новий пакет військової допомоги, зокрема батарею ЗРК Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати і снаряди до них.

Парламент Болгарії, своєю чергою, розблокував постачання військової допомоги Україні. Залишається сподіватися, що обіцянки Президента Франції про посилення протиповітряної оборони України та слова посла України в Берліні Олексія Макеєва про "надії на отримання танків Leopard 2" найближчим часом теж стануть реальністю.

Що ж, владімір путін може скільки завгодно чекати на зиму і настання холодів, аби зрозуміти, що морозна погода аж ніяк не змінить позицію Європи щодо підтримки України.

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