War Speeches: росіяни крадуть зерно, а Шойгу торочить про українську "брудну бомбу"

Минулий тиждень (17–23 жовтня) відзначився масовими російськими терористичними атаками.

Енергосистема України зазнала чи не найтяжчих із 10 жовтня ударів, але залякати українців не вдалося. Зокрема, за даними нещодавнього дослідження КМІС, 86% опитаних вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають людські життя, триватимуть далі.

Результати опитування чітко демонструють, що Європейський парламент недаремно вирішив присудити премію Сахарова – головну нагороду ЄС у сфері прав людини – саме українцям: "Сміливому народу України, який ризикує життям, захищаючи цінності Європи: свободу, демократію, верховенство права".

Ще більш символічним став жест актора Марка Хемілла, відомого за роллю Люка Скайвокера в трилогії кіновсесвіту "Зоряних війн", який допоміг зібрати кошти на 500 дронів для української армії. "Нехай буде з вами сила", — написав актор, бажаючи українцям перемоги. А сила нам у боротьбі з російським злом справді знадобиться.

Про те, як Україна цього тижня протистояла агресії кремля, читайте у нашому огляді.

Іранська брехня

Попри чергові масові російські обстріли українських міст дронами-камікадзе у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що офіційний Тегеран не передавав росії безпілотники для використання у війні проти України.

Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаан повідомив таке: "Опублікована новина про те, що Іран надав росії безпілотники, має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Ми не надавали зброю жодній стороні з воюючих країн".

Для цивілізованого світу ці заяви стали підтвердженням чергової іранської брехні. 17 жовтня під посольством Ірану в Києві відбулася акція протесту "Stop terror" із вимогою припинити продаж дронів-камікадзе "Shahed-136" росії. Вже наступного дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вносить на розгляд президента пропозицію про розірвання дипломатичних відносини з Іраном: "Дії Ірану – це підлість та брехня, які ми не будемо терпіти. Іран став учасником злочину агресії та злочинів росії на нашій території".

Заяви іранських посадовців "про непричетність до війни в Україні" видаються ще більш цинічними і з огляду на повідомлення журналістів "Reuters" про те, що Іран пообіцяв надати росії ракети класу "земля-земля" на додачу до ще більшої кількості безпілотників.

І хоча поки що Пентагон не підтверджує продаж росії додаткових дронів і ракет, тиск на офіційний Тегеран варто посилювати. Зокрема, нові санкції проти Ірану за постачання "Шахедів" затвердив Європейський Союз, а Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував надання Україні засобів для боротьби з дронами: "Найважливіше, що ми можемо зробити, – це виконати те, що пообіцяли члени Альянсу, активізувати і надати ще більше систем протиповітряної оборони. Найближчими днями НАТО передасть системи протидії безпілотникам для протидії конкретній загрозі безпілотників, зокрема і з боку Ірану".

Також у відповідь на атаки дронів-камікадзе в держконцерні "Укроборонпром" натякнули, що завершують розробку українського ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів, а фонд "Повернись живим" спільно з ГУР Міноборони запустили новий проєкт під пілотною назвою "Бавовна у Москві", пов’язаний із роботою на дальні дистанції.

Утім, найрішучіше діяли ЗСУ. За інформацією Повітряних сил, станом на 23 жовтня захисники збили понад 273 іранські безпілотники.

Крім того, за інформацією ізраїльських ЗМІ, від українських ударів загинули 10 іранських інструкторів, які тренували росіян. Імовірно, присутність у Криму саме цих іранських військових нещодавно підтвердив координатор Ради національної безпеки Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі: "Сьогодні ми можемо підтвердити, що російські військові, які базуються в Криму, керували іранськими БПЛА, використовуючи їх для нанесення ударів по Україні, включно з ударами по Києву в останні дні. Ми вважаємо, що іранські військові перебували в Криму та допомагали росії в цих операціях".

Сподіваємося, що рішучі дії цивілізованих країн проти Ірану триватимуть, а постачання росії дронів-камікадзе припиниться. Цьому, зокрема, має сприяти нещодавній авіаудар Ізраїлю, який "прямим потраплянням ракет у районі аеропорту Дімас на заході провінції Ріф-Дімашк у Сирії знищив обладнання, що використовувалося для збірки безпілотників іранського виробництва".

Північна загроза для України та "середнє реагування" від росії

Задля розгортання білорусько-російського угруповання військ до білорусі з рф прибудуть близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм. Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва помічник міністра оборони білорусі валерій ревенко. За його ж словами, загалом до білорусі прибуде до 9 тисяч осіб у відповідь "на розгортання угруповання НАТО поблизу кордонів союзної держави".

Зростання загрози з півночі підтверджує і Генеральний штаб ЗСУ. Однак у відомстві зазначають, що "цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів". Попри це, Україна відслідковує ситуацію та надійно прикриває свої кордони.

Цікаво, що саме цього тижня до Верховної Ради внесли проєкт постанови про визнання білорусі тимчасово окупованою країною.

Для посилення залякування України путін також ввів воєнний стан на тимчасово окупованих територіях України – в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. За його словами, "зараз необхідно оформити воєнний режим уже в рамках російського законодавства". Крім того, на територіях окупованого Криму та м. Севастополя, Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей введено режим середнього рівня реагування, а в інших суб'єктах росії, що входять до складу Центрального федерального округу і Південного федерального округу, – режим підвищеної готовності.

За словами путіна, "київський режим відмовився від переговорів, продовжує обстрілювати нові російські території, використовуючи терористичні методи".

Як бачимо, "спеціальна воєнна операція" кремля й далі йде точно за планом. Утім, за словами радника Михайла Подоляка, для України "введення ‘воєнного’ стану не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій". Такої самої думки дотримуються й у Вашингтоні: "росія не має жодних законних претензій на суверенну українську територію". Введення воєнного стану в росії у Байдена назвали "відчайдушною тактикою".

Володимир Зеленський назвав цю таку тактику росії "істерикою чекістів" – що ближчою буде поразка рф, тим більшою буде істерика. Натомість секретар РНБО Олексій Данілов закликав ООН засудити "воєнний стан путіна", адже "це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони росії для зміни етнічного складу окупованої території".

Союзники допомагають Україні, а росія краде зерно

З огляду на нові російські провокації, загрозу з боку білорусі та потенційно нову допомогу кремлю з Ірану, надзвичайно важливими залишаються допомога Україні від союзників, загальна світова увага до потреб нашої держави та засудження терористичної тактики росії.

Тиждень розпочався з того, що Європейський Союз створив Місію з надання військової допомоги Україні й ухвалив виділення ще 500 мільйонів євро в межах Європейського фонду миру для подальшої підтримки спроможностей та стійкості Збройних Сил України. Крім того, міністри ЄС затвердили військову навчальну місію для України, яка повинна охопити до 15 000 солдатів. Також Євросоюз перерахував Україні 2 млрд євро макрофінансової допомоги на підтримку економічної стабільності

Того самого дня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що незабаром Україна отримає новітні системи протиповітряної оборони — норвезькі зенітні ракетні комплекси NASAMS, призначені для знищення маневруючих цілей на малих і середніх висотах. Уже згодом надійшло підтвердження того, що Німеччина передала Україні ще п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання. Ще за день глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував початок передачі Україні грецьких БМП-1.

Не забарилася й реакція міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який під час виступу в Палаті громад у четвер заявив про підготовку пакету військової допомоги для українських військових на зимовий період, до якого, зокрема, увійде зимова форма та додаткові ракети для систем ППО. Варто відзначити, що цього тижня росіяни влаштували проти наших британських союзників провокацію — російський винищувач випустив ракету біля британського літака над Чорним морем.

Позитивними також були новини зі Сполучених Штатів, де члени Конгресу обговорюють можливість ухвалити закон про виділення 50 мільярдів доларів допомоги Україні "наперед" — через побоювання, що "після виборів законодавці можуть більш скептично ставитися до підтримки Києва".

На жаль, не поспішає підтримувати Україну Ізраїль. Міністр оборони Бенні Ганц заявив, що його держава не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню, але могла би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.

Чергову провокаційну заяву зробив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він анонсував, що на саміті лідерів держав Європейського Союзу закликатиме їх переглянути санкційну політику щодо росії. Натомість нова прем’єрка Італії Джорджія Мелоні чітко окреслила свою політику підтримки України: "Італія ніколи не буде ‘слабкою ланкою’ в західному альянсі проти російського вторгнення в Україну. Італія повністю і з гордо піднятою головою є частиною Європи і НАТО".

Вочевидь, не маючи змоги завадити допомозі Україні, росія спробувала створити чергову кризу. Так, за словами Президента Володимира Зеленського: "росія свідомо затримує проходження кораблів з українських портів в рамках зернової ініціативи і штучно створила чергу зі 150 суден. Ворог робить все, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу".

Така провокація вкладається і в логіку крадіжки українського зерна. Про це йдеться в розслідуванні німецького медіа "NDR". Зокрема, за інформацією видання, "росія має намір вивезти загалом майже 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України у 2022 році, що дозволить їй заробити близько 600 мільйонів доларів".

Однак як виявляється, росіяни можуть не лише "красти", а й купувати. Щоправда, йдеться про нерухомість в Норвегії — але й та для шпигування. Видання "Dagbladet" повідомило, що російська православна церква за останні роки купила на норвезькому узбережжі низку об’єктів, розташованих поблизу одного з найважливіших об’єктів збройних сил Норвегії — бази Хоконсверн, штаб-квартири JWC – Об'єднаного центру бойових дій НАТО — та власне кордону з росією. Сподіваємося, що міністерство оборони Норвегії адекватно відреагує на загрози кремля, який, певно, образився на те, що ця скандинавська країна допомогла ЄС успішно досягти енергетичної незалежності від росії, про яке цього тижня оголосив Європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Нові російські провокації та "підняття ставок"

Цього тижня росія продовжила терористичні обстріли українських міст та знищення цивільної інфраструктури. Ворог атакував Україну масивними ударами з неба на початку тижня (17 жовтня) та повторив заборонені методи війни у суботу (22 жовтня). Кількість російських ударів по енергосистемі України давно перевищила позначку в 300. Як наслідок, значна частина українців опинилася без доступу до електроенергії, а решта почала посильно економити цей ресурс. Однак росіяни й далі планують нові злочини і катастрофи.

Так, Президент України заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують теракт під чужим прапором: "росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції".

Володимир Зеленський додав: "Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати. Крім того, цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження."

Таку інформацію підтверджує американський Інститут дослідження війни, який вважає, що "росіяни створюють інформаційне поле для атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС, аби виправдати або прикрити свій відступ на Херсонщині." Натомість Головне управління розвідки України уточнює, що "підрив дамби було сплановано завчасно — основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. На дамбі встановлено 2 військові тентовані ‘Камази’ без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою".

Попри явну підготовку до можливого злочину, самопроголошений заступник окупаційної адміністрації Херсонщини кирило стремоусов назвав українського президента "брехуном" і повідомив, що "інформація про мінування Каховської ГЕС – неправда".

Натомість про "небезпеку затоплення територій у зв'язку з планованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скидання води з каскаду електростанцій вище за течією Дніпра" повідомив гауляйтер окупованої частини Херсонської області володимир сальдо. Цілком можливо, що якраз через підготовку катастрофічної провокації росіяни оголосили про "організоване переміщення цивільного населення" на лівий берег Дніпра.

Майже такі самі тези озвучив і новий командувач російськими окупаційними військами в Україні сєргєй суровікін. За його словами, "через підготовку ракетного удару ЗСУ по Херсону і по греблі Каховської ГЕС з міста будуть евакуювати населення".

Врешті, щоб якось відволікти увагу світової громадськості від власних варварських дій, росіяни знову продукували брехливі заяви – про нібито виготовлення Україною "брудної ядерної бомби". Таку маячню поширював міністр оборони росії сєргєй шойгу у телефонних розмовах із міністрами оборони Франції, Туреччини, Великобританії та США.

Фактично російський міністр повторював нещодавно опубліковані у "РИА Новости" наративи. Пропагандисти вигадали історію про те, що нібито "під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав реалізацію цього плану. Завдання виготовити ту саму ‘брудну бомбу’ отримало керівництво Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого в місті Жовті Води Дніпропетровської області, та Київського інституту ядерних досліджень".

Цікаво, що ці пропагандистські кліше зовсім не нові – про подібні "наміри" України росіяни брехали ще початку березня. Так, глава делегації росії у Відні константін ґаврілов заявляв, що вторгнення рф в Україну було спрямоване на недопущення створення Києвом "брудної ядерної бомби".

Своєю чергою, українські високопосадовці повністю спростували божевільні російські заяви. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: "По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних ‘брудних бомб’ і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі". Натомість міністр оборони Олексій Резніков запросив моніторингові місії ООН і МАГАТЕ відвідати Україну, а Володимир Зеленський різко засудив такі провокації кремля.

Сподіваємося, що російські провокації так і залишаться лише частиною кремлівської пропаганди.