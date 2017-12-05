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Луценко: Люди, що блокують машину з Саакашвілі, скоюють злочин

Вівторок, 5 грудня 2017, 12:49

Люди, які перешкоджають силовикам доправити екс-президента Міхеіла Саакашвілі до СБУ, скоюють правопорушення.   

Про це заявив у вівторок під час прес-конференції генпрокурор Юрій Луценко.

"Як буде доправлений Міхеіл Саакашвілі до СБУ питання не моє, це питання Нацполіції і СБУ. Рано чи пізно це відбудеться. Будь-які барикади лише свідчать проте, що люди, які використовуючи гроші олігархів задля незаконної зміни влади в Україні, ідуть на подальше поглиблення свого становища", - сказав він.

"Усі дії осіб, в тому числі народних депутатів, які перешкоджають доправленню Саакашвілі до слідства законним, уповноваженим на те органом, який здобув очевидні докази для пред’явлення підозри, ці люди скоюють ряд адміністративних, а імовірно вже і кримінальних правопорушень", - додав Луценко.

Він назвав таких людей "обманутими" і попросив "припинити безглузду агонію людини (Саакашвілі – ред.), яка через жадобу влади пішла на аморальну і кримінальну співпрацю із організованим злочинним угрупуванням Януковича, яке знаходиться під дахом ФСБ РФ".

Як відомо, станом на 13:39 Міхеіла Саакашвілі його прибічники витягнули з машини правоохоронців.

Вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне. Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири. 

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

Пізніше в СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

Під час брифінгу у вівторок Луценко заявив, що Саакашвілі фінансував свої акції в Україні за рахунок злочинного угрупування Януковича, зокрема, Сергія Курченка.

Дивіться онлайн подій Затримання Саакашвілі.

Олександр Шумілін, УП
Теми: СаакашвіліЛуценкомітинги
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