Головні новини дня – за 60 секунд

Спроба обмежити НАБУ провалилася, Соболєв відсторонений, мораторій на землю продовжено - новини, які обговорювали 7 грудня.

Про спробу обмежити НАБУ. Вчора народні депутати Артур Герасимов та Максим Бурбак подали проект закону, який уможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту.

Пізніше у "Народному фронті" заявили про підтримку закону про Антикорупційний суд.

Нардеп Сергій Лещенко заявив, що якщо Верховна Рада підтримає законопроект, який дозволить депутатам звільняти керівників антикорупційних органів простою більшістю голосів, Україна може втратити безвізовий режим із країнами ЄС.

Пізніше стало відомо, що Верховна Рада 7 грудня не буде розглядати законопроект, що дозволяє парламенту висловлювати недовіру і звільняти керівництво антикорупційних органів. Законопроект відкликали.

А все тому що ввечері 6 грудня керівництво "Народного фронту" зустрічалося з послом США Марі Йованович, після чого змінило позицію щодо закону про "ліквідацію НАБУ".

Про Соболева. Верховна Рада проголосувала за усунення нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва з посади керівника комітету з протидії корупції.

Про Антикорупційний суд. Президент Петро Порошенко самостійно внесе законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня його не внесуть народні депутати.

Про ФБР та НАБУ. Співробітники ФБР працюють з НАБУ у межах визначених Меморандумом щодо порозуміння, підписаним у червні 2016 року.

"ФБР дотримується законів України і ніколи не працює за межами визначеними Меморандумом щодо порозуміння. Будь-які заяви про протилежне – неправдиві", - наголошують у ФБР.

Про мораторій на землю. Верховна рада ще на рік продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Про банк "сім’ї" Януковича. Близько 19 мільйонів доларів вивели в офшори з "Південкомбанку", який був близький до "Сім'ї" екс-президента Віктора Януковича. А його власник Руслан Циплаков допомагав організовувати поставки зброї для насильницького розгону мирних демонстрантів під час Євромайдану.

Про патрони. З часу проведення Антитерористичної операції кількість вилучених правоохоронцями боєприпасів на території України зросла більш ніж у три рази.

Про Угорщину. Угорщина закликала ОБСЄ направити постійну місію ОБСЄ в Закарпатську область, через "напруженість" в регіоні.