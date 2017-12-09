Клімкін: Захід вважає затримання Саакашвілі внутрішньою справою України

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Захід вважає затримання лідера "Руху нових сил", екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі внутрішньою справою України.

Про це він сказав журналістам в суботу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це (затримання Саакашвілі - ред.) українська справа: робіть свою справу, але робіть її в рамках правового поля. Все дуже просто. А якоїсь такої формальної реакції, незвичайної, ви не почуєте, оскільки вони (Європа - ред) розуміють, як це повинно робитися", - сказав Клімкін, коментуючи ситуацію щодо Саакашвілі.

"І завжди, коли ми говоримо, що у нас європейське суспільство, європейська країна - це верховенство права. Робіть це відповідно до правових зразків. Все дуже просто", - додав він.

Як відомо, президент Петро Порошенко вважає, що ситуація навколо екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не варта міжнародної уваги.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня у квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди.

Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Сам Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.

Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.

Окрім того, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала президента Петра Порошенка негайно звільнити Міхеіла Саакашвілі.