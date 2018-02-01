Головні новини дня – за 60 секунд

МВФ за Антикорупційний суд і проти підвищення зарплат, Злочевський повернувся в Україну, ЦПК дискредитують американські лобісти - новини, які обговорювали 1 лютого.

Про МВФ. У Міжнародному валютному фонді заявили, що умовою для перегляду програми розширеного фінансування та виділення траншу кредиту для України є ухвалення закону про Антикорупційний суд та приведення цін на газ до ринкового рівня.

Також МВФ виступає за збільшення зарплат українців тільки відповідно до зростання продуктивності праці, так як більш високі темпи позначаться негативно на зростанні економіки.

Про Злочевського. Власник газодобувної групи Burisma Holdings Микола Злочевський повернувся в Україну. "Приїхав до Києва на днях. Уже провів кілька зустрічей", - повідомило джерело ЕП.

Про Шабуніна. Організація Blue Star Strategies займається дискредитацією Центру Протидії Корупції та його керівника Віталія Шабуніна.

Про "національні дружини". Голова партії "Національний корпус" позафракційний народний депутат Андрій Білецький підтвердив, що серед цивільних осіб, які "допомогли" депутатам у Черкасах ухвалити бюджет на 2018 рік були представники так званих "національних дружин".

Про польські закони. Президент Петро Порошенко заявив, що ухвалений польським парламентом закон щодо заборони так званої "бандерівської ідеології" не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польшею.

А міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що введення в юридичну площину терміну "злочини українських націоналістів" посилює однобічні стереотипи та провокує реакцію у відповідь. "Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди", - додав міністр.

Про "кремлівський список". Міністерство фінансів США запевняє, що так звана кремлівська доповідь має засекречену частину, в якій йдеться про майбутні економічні санкції проти її фігурантів.

Про справу Гриба. Російський суд відмовив в апеляції щодо запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою для українця Павла Гриба, який утримується у Краснодарському СІЗО.