Головні новини дня – за 60 секунд

Прес-конференція Порошенка, неконституційні оподаткування пенсій і мовний закон "Ківалова-Колесніченка", вілла Авакова - новини, які обговорювали 28 лютого.

Про прес-конференцію Порошенка. Найголовніші меседжі президента звучали наступним чином:

Перетинав кордон під час поїздки на Мальдіви за власним паспортом та прізвищем. Не дасть забрати в України безвізовий режим з ЄС. Хоче закріпити у Конституції курс на євро- та євроатлантичну інтеграцію.

Не збирається брати участі у парламентських виборах. Але в своєму житті не програв ще жодної виборчої кампанії. Не бачить необхідності у розпуску Верховної Ради.

Медведчук виявився найефективнішим для обмінів. До кінця цього тижня буде звільнено ще двох заручників із полону бойовиків Донбасу.

Не знає, хто вбив Павла Шеремета. Назвав Саакашвілі нещасною людиною.

Про оподаткування пенсій. Конституційний суд 27 лютого розглянув подання 48 народних депутатів і визнав таким, що не відповідає Конституції, положення Податкового кодексу про оподаткування пенсій.

Про мовний закон "Ківалова-Колесніченка". Конституційний суд виніс рішення щодо закону "Про основи державної мовної політики" та визнав закон неконституційним.

Про Авакова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков минулого року став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії через фірму "Ferdico S.R.L". Аваков заявляє, що віллу в Італії, якою володіє його компанія, використовує під туристичний проект його дружина Інна.

Про Коломойського. Судовий процес у Лондоні за позовом українського уряду в особі Приватбанку проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, двох із п’яти найбагатших підприємців України, змушений переходити на закритий режим роботи через наполягання, щоб їхні статки залишалися у таємниці.

Про Лукаш і Клюєва. Посли ЄС у середу виключили із санкційного списку ЄС колишнього міністра юстиції України часів Януковича Олену Лукаш та нардепа Сергія Клюєва. У ГПУ повідомили, що це не вплине на хід розслідування щодо них.

Про Супрун. На засідання уряду у середу прийшло повідомлення з погрозами на адресу Уляни Супрун через ситуацію навколо Національного медуніверситету ім. Богомольця.

Про судей. Новообраний Верховний суд поновлює одіозних суддів, яких Верховна Рада у вересні 2016 року звільнила за винесення неправосудних рішення щодо активістів Євромайдану.