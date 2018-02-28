Главные новости дня – за 60 секунд

Пресс-конференция Порошенко, неконституционные налогообложение пенсий и языковой закон "Кивалова-Колесниченко", вилла Авакова – новости, которые обсуждали 28 февраля.

О пресс-конференции Порошенко. О пресс-конференции Порошенко. Главные месседжи президента звучали следующим образом:

Пересекал границу во время поездки на Мальдивы по собственному паспорту и фамилии. Не даст забрать у Украины безвизовый режим с ЕС. Хочет закрепить в Конституции курс на евро- и евроатлантическую интеграции.

Не собирается участвовать в парламентских выборах. Но в своей жизни не проиграл еще ни одной избирательной кампании. Не видит необходимости в роспуске Верховной Рады.

Медведчук оказался эффективным для обменов пленными. До конца этой недели будет освобождено еще двух заложников из плена боевиков Донбасса.

Не знает, кто убил Павла Шеремета. Назвал Саакашвили несчастным человеком.

О налогообложении пенсий. Конституционный суд 27 февраля рассмотрел представление 48 народных депутатов и признал не соответствующим Конституции положение Налогового кодекса о налогообложении пенсий.

О языковом законе "Кивалова-Колесниченко". Конституционный суд вынес решение по закону "Об основах государственной языковой политики". КС признал закон неконституционным.

Об Авакове. Министр внутренних дел Арсен Аваков в прошлом году стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии через фирму "Ferdico S.R.L". Аваков заявляет, что виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его супруга Инна.

О Коломойском. Судебный процесс в Лондоне по иску украинского правительства в лице Приватбанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, двух из пяти самых богатых предпринимателей Украины, вынужден переходить на закрытый режим работы по настоянию, чтобы их состояние оставались в тайне.

О Лукаш и Клюеве. Послы ЕС в среду исключили из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева. В ГПУ заявили, что это не повлияет на ход расследования дел относительно их.

О Супрун. На заседание правительства в среду пришло сообщение с угрозами в адрес Супрун из-за ситуации вокруг Национального медуниверситета им. Богомольца.

О судьях. Новоизбранный Верховный суд восстанавливает в должности одиозных судей, которых Верховная Рада уволила в сентябре 2016 года за вынесение неправосудных решений в отношении активистов Евромайдана.