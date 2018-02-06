Суд відхилив ще один позов Саакашвілі до міграційної служби

Окружний адмінсуд Києва відхилив черговий позов лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, про визнання незаконною відмову Державної міграційної служби надати йому статус особи, яка потребує додаткового захисту.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що також суд відмовив Саакашвілі у визнанні незаконною бездіяльність Київського обласного управління ГМС, яке не передало матеріали його особової справи в центральний апарат міграційної служби.

За словами адвоката політика Руслана Чорнолуцького, сторона захисту вважає, що дане рішення є черговим незаконним судовим вердиктом за позовами Саакашвілі в українських судах.

Він додав, що на дане рішення буде подана апеляція.

Захисник впевнений, що таке рішення є продовженням того, якими 5 лютого Київський апеляційний адмінсуд залишив у силі судове рішення, яким не визнає незаконним рішення київськоъ ГМС, яка відмовила Саакашвілі у статусі особи, яка потребує додаткового захисту.

Це рішення Чорнолуцький також планує оскаржити вже в касаційному порядку.

Він зазначив, що поки судові процеси щодо статусу Саакашвілі тривають, він має всі законні підстави перебувати на території України.

"Довідка про захист діє на період, поки не будуть розглянуті апеляції і касації", - сказав адвокат.

Раніше повідомлялося, що 5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі.

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем.

Як відомо, 3 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав законною відмову Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

22 січня Київський апеляційний адміністративний суд розглядав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду, але відклав розгляд. 1 лютого суд продовжив розгляд апеляції і знов відклав до 5 лютого.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

16 лютого у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду продовжать розгляд справи про законність указу президента Петра Порошенка про позбавлення українського громадянства Саакашвілі.