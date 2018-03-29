Савченко вимагає відводу одного з прокурорів за слова про Єрофєєва

Обвинувачена у підготовці терактів і поваленні державної влади нардеп Надія Савченко вимагає відсторонити від процесу одного з прокурорів під час розгляду апеляції на її арешт.

Про це вона сказала на засіданні Апеляційного суду 29 березня.

Савченко заявила відвід прокурору. А до того була весела, вітала прихильників Скриншот з відео "Радіо свобода"

"Є відвід прокурору (Олександру – ред.) Климовичу. На минулому засіданні прокурор Климович дозволив собі ганебний вислів, публічно висказавшись, що для нього Єрофєєв і Александров – російські офіцери і солдати, які прийшли в Україну вбивати український народ, є кращими за українських солдат, які його захищають", - сказала Савченко.

За її словами, Климович висловив "упереджене ставлення" і "пряму ненависть" щодо неї і тому не має права брати участь у розгляд її питання.

"Є ще 28 прокурорів. Є ким його можна замінити. Прокурор, який дозволяє собі хвалити російських солдат у судах, безчестить суд і український народ і має служити в російському слідкомі, а не українській прокуратурі", - сказала Савченко.

Її клопотання підтримали захисники, а прихильники Савченко стали кричати "прокурора на палю".

Прокурор Олександр Банник категорично заперечував проти такого клопотання і заявив, що воно "направлене на затягування судового розгляду і уникнення відповідальності".

Сам Климович сказав, що Савченко його неправильно зрозуміла і перекрутила його слова.

Прокурор Климович Скриншот з відео "Радіо свобода"

"Хочу пояснити. У минулому засіданні я сказав, що особи військовослужбовців іншої держави Єрофєєв і Александров, на мою особисту думку, виглядають краще у тій частині, що вони не прийшли і не чинять терористичні акти у своїй країні. Я казав, що вони виглядають краще, ніж особи, які чинять убивства у власній державі", - сказав Климович.

Його слова зустріли вигуками "Ганьба!"

Суд пішов у нарадчу кімнату для вирішення цього питання.

Клопотання Савченко суд не задовольнив.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

За даними ГПУ, Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти парламент і центр Києва, а до отримання ними зброї на окупованій території причетні російські військові.

20 березня Савченко заявляла, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її до організації "перевороту".

Нардеп стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення.

Савченко загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко