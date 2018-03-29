Савченко вимагає відводу одного з прокурорів за слова про Єрофєєва

4863 перегляди
Четвер, 29 березня 2018, 14:03

Обвинувачена у підготовці терактів і поваленні державної влади нардеп Надія Савченко вимагає відсторонити від процесу одного з прокурорів під час розгляду апеляції на її арешт.

Про це вона сказала на засіданні Апеляційного суду 29 березня.

 
Савченко заявила відвід прокурору. А до того була весела, вітала прихильників 
Скриншот з відео "Радіо свобода"

"Є відвід прокурору (Олександру – ред.) Климовичу. На минулому засіданні прокурор Климович дозволив собі ганебний вислів, публічно висказавшись, що для нього Єрофєєв і Александров – російські офіцери і солдати, які прийшли в Україну вбивати український народ, є кращими за українських солдат, які його захищають", - сказала Савченко. 

За її словами, Климович висловив "упереджене ставлення" і "пряму ненависть" щодо неї і тому не має права брати участь у розгляд її питання.

"Є ще 28 прокурорів. Є ким його можна замінити. Прокурор, який дозволяє собі хвалити російських солдат у судах, безчестить суд і український народ і має служити в російському слідкомі, а не українській прокуратурі", - сказала Савченко.

Її клопотання підтримали захисники, а прихильники Савченко стали кричати "прокурора на палю".

Прокурор Олександр Банник категорично заперечував проти такого клопотання і заявив, що воно "направлене на затягування судового розгляду і уникнення відповідальності".

Сам Климович сказав, що Савченко його неправильно зрозуміла і перекрутила його слова. 

 
Прокурор Климович 
Скриншот з відео "Радіо свобода"

"Хочу пояснити. У минулому засіданні я сказав, що особи військовослужбовців іншої  держави Єрофєєв і Александров, на мою особисту думку, виглядають краще у тій частині, що вони не прийшли і не чинять терористичні акти у своїй країні. Я казав, що вони виглядають краще, ніж особи, які чинять убивства у власній державі", - сказав Климович.

Його слова зустріли вигуками "Ганьба!"

Суд пішов у нарадчу кімнату для вирішення цього питання.  

Клопотання Савченко суд не задовольнив.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

За даними ГПУ, Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти парламент і центр Києва, а до отримання ними зброї на окупованій території причетні російські військові.

20 березня Савченко заявляла, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її до організації "перевороту".

Нардеп стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення.

Савченко загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко 

Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко

Ірина Балачук, УП
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: Савченко Надія суд
powered by lun.ua
По темі
Мама про Савченко: Схудла, ручки тоненькі 29 березня 2018, 12:24
Савченко почала інформаційну кампанію, їй допомагає Мураєв 28 березня 2018, 12:35
У Медведчука обвинувачення Луценка назвали політичним замовленням 28 березня 2018, 10:56
Усі новини
Головні новини
Нормандська четвірка зробила нову заяву щодо Донбасу
Савченко вимагає відводу одного з прокурорів за слова про Єрофєєва
Київводоканал пояснив, чому 4 райони столиці добу сидітимуть без води
Миколаївська облрада відклала питання відсторонення губернатора Савченка
Усі новини
київ

Як виглядає перший в Україні готель для сексу

Instagram дня

Українка створює їстівні картини і продає їх закордон