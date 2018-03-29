Савченко требует отвода одного из прокуроров за слова о Ерофеева

Обвиняемая в подготовке терактов и свержения государственной власти нардеп Надежда Савченко требует отстранить от процесса одного из прокуроров при рассмотрении апелляции на ее арест.

Об этом она сказала на заседании Апелляционного суда 29 марта.

"Есть отвод прокурору (Александру – ред.) Климовичу. На прошлом заседании прокурор Климович позволил себе позорное выражение, публично высказавшись, что для него Ерофеев и Александров – российские офицеры и солдаты, которые пришли в Украину убивать украинский народ, лучше украинских солдат, которые его защищают", - сказала Савченко.

Савченко заявила отвод прокурору. А до того была веселая, приветствовала поклонников Скриншот с ВИДЕО "РАДіО СВОБОДА"

По ее словам, Климович выразил "предвзятое отношение" и "прямую ненависть" к ней и поэтому не имеет права участвовать в рассмотрении ее вопроса.

"Есть еще 28 прокуроров. Есть кем его заменить. Прокурор, который позволяет себе хвалить российских солдат в суде, бесчестит суд и украинский народ и должен служить в российском следкоме, а не украинской прокуратуре", - сказала Савченко.

Ее ходатайство поддержали защитники, а сторонники Савченко стали кричать "прокурора на кол".

Прокурор Александр Банник категорически возражал против такого ходатайства и заявил, что оно "направлено на затягивание судебного процесса и избежание ответственности".

Сам Климович сказал, что Савченко его неправильно поняла и исказила его слова.

Прокурор Климович Скриншот с видео "Радіо свобода"

"Хочу объяснить. В прошлом заседании я сказал, что военнослужащие другого государства Ерофеев и Александров, по моему мнению, выглядят лучше в той части, что они не пришли и не делают террористические акты в своей стране. Я говорил, что они выглядят лучше, чем лица, которые убивают в собственном государстве", - сказал Климович.

Его слова встретили криками "Позор!"

Суд удалился в совещательную комнату для решения этого вопроса.

Ходатайство Савченко суд не удовлетворил.

Как известно, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

По данным ГПУ, Савченко и задержанный при попытке ввоза оружия Владимир Рубан планировали расстрелять парламент и центр Киева, а к получению ими оружия на оккупированной территории причастны российские военные.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Нардеп утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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