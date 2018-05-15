Савченко требует, чтобы ее ежедневно из СИЗО возили в ВР и по Украине к избирателям

Народный депутат Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти, требует, чтобы ей дали возможность работать в Верховной Раде и общаться с избирателями по всей Украине.

Об этом она заявила на заседании Шевченковского суда, который рассматривает продолжение меры пресечения для Савченко.

"Обеспечьте мне работу. Есть закон о Верховной Раде. Там есть распорядок дня народного депутата. Изучите его, прокуроры. Устройте мне доставку каждое утро из СИЗО в ВР. Нельзя конвою под купол – хорошо, стойте, ждите, пока я закончу работу. Устройте мне доставку в комитеты", - сказала нардеп.

Она также требует обеспечить ей общение с ее избирателями.

"Есть еще общение с избирателями. У меня нет дней для приема и кабинета. Я езжу по всей Украине и общаюсь с избирателями. Пожалуйста, конвой, предоставьте мне такую ​​возможность. Возите меня. Хотите на автозаке – пусть будет так! Хотите в наручниках – пусть будет так! Довозите меня к людям, я буду общаться и решать их просьбы. Потом отвозите меня обратно в СИЗО. Потому что для чего они меня выбирали, чтобы я 2 года отсидела в России и еще здесь?", - сказала Савченко.

Если такой возможности в СИЗО для нардепа нет, то Савченко просит выпустить ее из-под стражи, чтобы она могла выполнять свою работу.

"Предоставьте мне возможность работать в ВР в полном объеме, если оставите под стражей. Или отпускайте – с браслетом или как, но дайте возможность выполнять свою работу", - подытожила Савченко.

Она заявила, что не намерена давить на свидетелей или скрываться от следствия.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.



Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники.



Сама народный депутат утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение представителей властей – и осмеять их.

23 марта Шевченковский райсуд Киева решил взять Савченко под стражу до 20 мая.

Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Следствие назначило 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, включая комиссионную судебно-психологическую экспертизу в отношении Савченко.

Савченко прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи").

11 мая от Савченко ушли оба ее адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

На суде 14 мая Савченко заявила, что отказалась от 4 адвокатов: Соловья, Бугая, Грищенюка и Шадрина, и попросила государственного адвоката.

Ей предоставили бесплатного адвоката Юлию Ткач.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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