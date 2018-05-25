Учасник бійки з Найємом отримав водійські права після інциденту

Ахмед-Абубакарович Саітов, який брав участь у побитті народного депутата Мустафи Найєма, отримав водійські права через 16 днів після інциденту.

Про це повідомив брат нардепа Масі Найєм у Facebook.

"Саітов Ахмед-Абубакарович, водій Мерседеса (АА 0095 ТТ), отримав водійські права через 16 днів після інциденту з Мустафою. Тобто на момент інциденту він не мав цих прав", - зазначив Масі Найєм.

За його словами, це "пояснює характер його подальших дій після порушення правил дорожнього руху".

Також Масі Найєм наголосив, що учасник побиття збрехав у суді, коли говорив, що не притягувався до адміністративної відповідальності.

"У 2016 році він притягувався за їзду без прав. Тоді йому ще не було 18 років", - зазначив Масі Найєм.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

Також поліція шукає водія БМВ (це п’ята особа, яку зафіксували камери): він не брав участі у конфлікті, але може дати свідчення.

2 травня Шевченківській райсуд обрав для Ахмеда Абубакаровича Саітова нічний домашній арешт як запобіжний захід, а для Магомеда-Салиха Арбуєвіча Саїтова – цілодобовий домашній арешт.

3 травня третього з затриманих – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли під варту, а обрали йому нічний домашній арешт.

При цьому прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти, Магомеда-Аміна Саітова.

Його Шевченківський райсуд Києва заочно заарештував до 1 липня. Суд у Баку відпустив Сагомеда-Аміна Саітова під особисте зобов’язання.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", засновником ТОВ "Релакс-Компані" та значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова. Однак в ГПУ заявляють, що процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

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