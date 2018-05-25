Участник драки с Найемом получил водительские права после инцидента

Ахмед-Абубакарович Саитов, который участвовал в избиении народного депутата Мустафы Найема, получил водительские права через 16 дней после инцидента.

Об этом сообщил брат нардепа Маси Найем в Facebook.

"Саитов Ахмед-Абубакарович, водитель Мерседеса (АА 0095 ТТ), получил водительские права через 16 дней после инцидента с Мустафой. То есть на момент инцидента он не имел этих прав", - отметил Маси Найем.

По его словам, это "объясняет характер его дальнейших действий после нарушения правил дорожного движения".

Также Маси Найем отметил, что участник избиения солгал в суде, когда говорил, что не привлекался к административной ответственности.

"В 2016 году он привлекался за езду без прав. Тогда ему еще не было 18 лет", - отметил Маси Найем.

30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122"умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

Также полиция ищет водителя БМВ (это пятый человек, которого зафиксировали камеры): он не участвовал в конфликте, но может дать показания.

2 мая Шевченковский райсуд избрал для Ахмеда Абубакаровича Саитова ночной домашний арест как меру пресечения, а для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова – круглосуточный домашний арест.

3 мая третьего из задержанных – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли под стражу, а избрали ему ночной домашний арест.

При этом прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, который сбежал, Магомеда-Амина Саитова.

Суд его заочно арестовал до 1 июля. Но суд в Баку отпустил Магомеда-Амина Саитова под личное обязательство.

Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", учредителем ООО "Релакс-Компани" и числился замглавы правления Международной общественной организации "Интернациональный союз".

Украинская сторона направила запрос на экстрадицию Саитова. Однако в ГПУ заявляют, что процесс экстрадиции может длиться несколько месяцев.

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